Visti da vicino: la Virtus Francavilla raccontata da Stefano Di Bella (Corriere dello Sport)

Reduce dal pari esterno sul campo della Casertana, per la Virtus Francavilla si avvicina l’impegno del “Granillo” contro la Reggina, valevole per il recupero della 20^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma mercoledì alle 20:45, abbiamo contattato Stefano Di Bella, collega di Canale 85 e Corriere dello Sport, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

LA PRIMA PARTE DI STAGIONE – Il giudizio non può essere del tutto positivo, ma neanche negativo. È un risultato che ci può stare al netto del calibro del girone (molto forte) e degli infortuni in casa Virtus Francavilla, con la squadra che è stata colpita da tanti problemi fisici dei propri calciatori. Ci sono state partite in cui la squadra non ha avuto i giusti ricambi vista la “panchina corta”, non riuscendo a portare a casa i tre punti o addirittura neanche uno in gare dove ci si aspettava il bottino pieno. Forse ci si aspettava qualcosina in più, soprattutto viste le premesse delle prime partite (Reggina compresa), dove si esprimeva un buon calcio.

LA SQUADRA – Il Francavilla è una squadra che fa dei giovani la sua arma principale, soprattutto per una società come la Virtus, la quale li sta valorizzando in maniera più che positiva.

IL MORALE DELLA PIAZZA – C’è un po’ di rammarico e delusione per le partite giocate prima della sosta, dove si poteva fare qualcosa in più. Adesso con i pareggi con Catania e Casertana il morale si sta risollevando.

IL MERCATO – Finora sono stati ufficilizzati due centrocampisti: il primo è Risolo e si tratta di un ritorno, perchè è stato qui nell’anno del salto di categoria dalla D alla C; il secondo è il giovane Castorani che viene dalla D. In settimana si dovrebbe chiudere per un altro giovane, ovvero Gallo del Lecce.

SARAO RITROVA LA VIRTUS – Sarao e la Virtus non si sono lasciati benissimo, nel senso che in estate il calciatore avrebbe chiesto la cessione nonostante la società lo avesse posto al centro del progetto e la piazza ci è rimasta un po’ male.

PUNTO DI FORZA E PUNTO DEBOLE – Punto di forza è sicuramente il gruppo, molto coeso, che riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il punto debole sono i pochi ricambi a disposizione, che possono far pesare quei venti minuti finali delle partite, soprattutto contro squadre attrezzate con la Reggina

INDISPONIBILI – Squalificato Albertini, espulso a Caserta. Infortunati Pambianchi, Baclet, Pino, Tchetchoua, Gigliotti e Tiritiello. In dubbio Marino ma dovrebbe esserci.

Si ringrazia il collega Stefano Di Bella per la disponibilità.

A.C.