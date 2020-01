Reggina Under 17, pari in rimonta contro il Catanzaro

Campionato Under 17, girone E: Reggina-Catanzaro 1-1.

Secondo risultato utile per la Reggina Under 17 targata Assumma. Nella gara contro i pari età del Catanzaro, i baby amaranto vanno sotto per effetto della rete di Romeo, ma poco dopo pervengono al pari con Russo.

Di seguito, il tabellino pubblicato da reggina1914.it.

UNDER 17 GIRONE E, 13ª GIORNATA

REGGINA-CATANZARO 1-1

Marcatori: 16′ Romeo (C), 24′ Russo (R).

Reggina: Stillitano, Losasso, Rao (46′ L. Pavia), Meola, Bordò (46′ I. Pavia), Bongani, Foti (46′ Provazza), Cama, Russo (82′ Scolaro), Zucco (46′ Ambrogio), Costantino (77′ Rugnetta). A disposizione: Tortorella, Golia, Tersinio. Allenatore: Assumma.

Catanzaro: Columbro, Talarico (83′ Belpanno), Majore, Sinagra (57′ Mollo), Scavone, Miletta, Romeo (77′ Sperante), Borgesi, Penna (57′ Stasi), Merante (77′ Parrotta), Santacroce. A disposizione: Ranieri, Riccelli, Funaro, Castiglioneee. Allenatore: Spader.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano (Antonio Greco di Rossano e Antonio Francesco Borrelli di Cosenza).

Note – Ammoniti: Losasso (R), Rao (R), Bordò (R), L. Pavia (R), Majore (C), Borgesi (C), Mollo (C). Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 1’pt; 4’st.