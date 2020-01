Locri, Mollica: “Playoff traguardo da regalare alla città”

ECCELLENZA – 18^ giornata (3^ di ritorno)

Bocale ADMO-Locri 1-2

Giuseppe Mollica (presidente Locri): “Abbiamo ottenuto tre punti che ci danno morale in un campionato che riserva tante sorprese. Abbiamo avuto due espulsioni per parte, peseranno nel prosieguo sia per noi che per il Bocale. Ci godiamo questa vittoria ottenuta in trasferta dopo la sconfitta casalinga contro la Vigor Lamezia; speriamo tra una settimana di poter regalare ai nostri tifosi una gioia nel nostro stadio. Sul nervosismo avranno certamente pesato i punti palio, ma anche qualche considerazione arbitrale un po’ discutibile, sia per noi che per loro; i giocatori si sono un po’ innervositi, chi ha giocato a calcio capisce certe situazioni, a volte non si riesce a frenare le proprie emozioni in campo. Raggiungere i playoff è il nostro obiettivo minimo, ma purtroppo anche massimo; la squadra è stata costruita in fretta ad agosto, eravamo partiti bene, poi a metà andata abbiamo perso diversi punti soprattutto in casa, dove l’ultima vittoria è stata quella della gara di andata proprio contro il Bocale. Vorrei regalare la partecipazione ai playoff alla città di Locri, così da poterceli giocare e vedere cosa succede.”