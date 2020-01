Bocale, il migliore di RNP: Guerrisi, anima biancorossa a tutto campo

ECCELLENZA – 18^ giornata (3^ di ritorno)

Bocale ADMO-Locri 1-2

Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Ferdinando Guerrisi – Da tre stagioni è uno dei tasselli principali dello scacchiere tattico di mister Laface, un elemento di qualità ma soprattutto tanta quantità che in mezzo al campo si dimostra sempre avversario complicatissimo per chiunque, come hanno potuto notare quest’oggi i vari Favasuli, Zarich e Libri. Dopo l’espulsione di Secondi, si fa carico di alcuni dei compiti del capitano, svariando da una parte all’altra del campo senza un istante di pausa, cercando inserimenti in area di rigore in attesa del pallone giusto che, però, non arriva mai. Esce al 94′ dopo uno scontro fortuito con Zampaglione, dopo aver dato tutto e anche di più. Come sempre, del resto.