Promozione B, la “reggina” della 17^ giornata: per la Bagnarese rimonta e sorpasso

La copertina di Promozione va ai biancazzurri, giunti al nono risultato utile di fila e dalla scorsa domenica quarti in classifica.

Il periodo della Jonica non è sicuramente dei migliori, come testimoniano ampiamente i soli quattro punti ottenuti nelle ultime sei partite da Denaro e compagni. Ciò nonostante, il successo della Bagnarese nello scontro-playoff di domenica scorsa è di quelli pesantissimi. I biancazzurri hanno operato il sorpasso in classifica a danno dei diretti avversari, portandosi in quarta posizione al termine di un pomeriggio che era cominciato malissimo (inferiorità numerica e vantaggio ospite dopo neanche 20 minuti). Il festival dei rigori (ben tre quelli concessi dal signor Notaro di Lamezia, di cui uno parato) alla fine ha visto trionfare la compagine di Tripodi, risollevata dal duo De Marco-Cotroneo. Nono risultato utile di fila, imbattibilità casalinga mantenuta: l’unico obiettivo restano i playoff, ma questa Bagnarese merita a pieno il ruolo di big del girone.

VOTO DI RNP: 7.5