Serie D, la “reggina” della 19^ giornata: Roccella, il talento di Khoris sulla strada verso la salvezza

La sorprendente vittoria sul Biancavilla vale agli amaranto jonico-reggini la copertina settimanale di RNP.

Un vero colpaccio, che da continuità al blitz esterno di Corigliano nella corsa alla salvezza. Anche quest’anno, come nelle altre stagioni, il Roccella sta dando la netta sensazione di sapere cambiare letteralmente marcia. Contro il Biancavilla, avversario presentatosi al Muscolo con ben 14 punti in più rispetto agli amaranto, si è rivelato decisivo il talento dell’ex Reggina Jonis Khoris, autore di una doppietta che ha steso gli avversari in soli 24 minuti del primo tempo. La salvezza diretta adesso è a soli 3 punti, gli jonici respirano e puntano al settimo campionato consecutivo nell’elite del calcio dilettantistico.

VOTO DI RNP: 7.5