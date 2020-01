Promozione B, la classifica marcatori: Papaleo, tripletta e sorpasso

Giuseppe Papaleo si prende la vetta della classifica marcatori del girone B di Promozione. Il bomber della Stilese, festeggia in un colpo solo la tripletta all’Africo ed il primato, scavalcando Giglio. Nelle prime posizioni, passo importante per Cannitello del Filogaso, che si porta in solitaria al quarto posto grazie alla doppietta contro il Brancaleone.

PROMOZIONE GIRONE B, LA CLASSIFICA MARCATORI

16 G.Papaleo (Stilese).

15 Giglio (Sporting Catanzaro Lido).

13 Martinez (Stilese).

12 Cannitello (Filogaso).

11 Carbone (Jonica), Soriano (Rombiolese).

10 Strati (Africo).

9 Gliozzi (Gioiosa Jonica).

8Galletta (Brancaleone), Figliomeni (Gioiosa Jonica), Denaro (Jonica).

7 , A.Macrì (Filogaso), Mercatante (Filogaso), Nicolò (Villese).

6 Cotroneo (Bagnarese)De Marco (Bagnarese).

5 D’Agostino (Archi), Gaita (Gioiese), Pangallo (Ludos Ravagnese), Cormaci (San Giorgio).

4 Audino (Brancaleone), Borrello (Brancaleone), Favasulli (Brancaleone), Giovinazzi (Gioiese), Ierinò (Gioiosa Jonica), Coluccio (Jonica), Puntoriere (Ludos Ravagnese), Vigoroso (Ludos Ravagnese), Iorfida (Stilese), Nesci (Stilese).

3 L.Criaco (Africo), G.Morabito (Africo), Savino (Bagnarese), Taliano (Brancaleone), Artuso (Gioiosa Jonica), Regiardo (Jonica), Scattarreggia (Melicucco), Chiarello (Rombiolese), N.Borghetto (San Giorgio), Cangeri (San Giorgio), Fontana (Villese), Polimeni (Villese).

2 Giampaolo (Africo), Nirta (Africo), Bah (Archi), Cosoleto (Archi), Cimarosa (Bagnarese), Spanti (Bagnarese), Rubertà (Brancaleone), G.Macrì (Filogaso),Gongora (Gioiese), Mollo (Gioiese), Thomas (Gioiese), Vommaro (Gioiese), , Bottiglieri (Gioiosa Jonica), Calabrese (Gioiosa Jonica), Kader (Jonica), Stefano (Jonica), Gullì (Ludos Ravagnese), Pitasi (Ludos Ravagnese), La Rocca (Melicucco), Moumen (Melicucco), Rugolo (Melicucco), Spoleti (Melicucco), Criniti (Monasterace), Papaleo (Monasterace), Pungitore (Rombiolese), D.Borghetto (San Giorgio), Laurendi (San Giorgio),Colacino (Sporting Catanzaro Lido), Sirianni (Sporting Catanzaro Lido), Aiello (Stilese), Capomaggio (Stilese), Ghergo (Stilese), R.Papaleo (Stilese), Tedesco (Stilese), Falcone (Villese).

1 A.Morabito (Africo), Gligora (Africo), Mandarano (Africo), Barresi (Archi), Colica (Archi) Cortese (Archi) Tegano (Archi), Qosia (Archi), Zagari (Archi), Bellè (Bagnarese), Musumeci (Bagnarese), Oliverio (Bagnarese), Palamara (Bagnarese), Tripodi (Bagnarese), Fausto (Brancaleone), Tringali (Brancaleone), Tuscano (Brancaleone), Stilo (Filogaso), Trovato (Filogaso),Corigliano (Filogaso), Liberto (Filogaso), Barchiese (Gioiese), Hamed (Gioiese), Parrello (Gioiese), Angiò (Gioiosa Jonica), Luciano (Gioiosa Jonica), Satta (Gioiosa Jonica), Diop (Jonica), Filippone (Jonica), Gastambide (Jonica),Manglaviti (Jonica), Minici (Jonica), Kulibaly (Jonica), Bruzzese (Jonica), Chilà (Ludos Ravagnese), Pecora (Ludos Ravagnese), Cutrupi ( (Ludos Ravagnese), Bossi ( (Ludos Ravagnese), Aremare (Melicucco), Borgese (Melicucco), Mezzatesta (Melicucco), Filippone (Monasterace), Futia (Monasterace), Doria (Monasterace), Jawara (Monasterace), Pugliese (Rombiolese), Rotella (Rombiolese), Sangare (Rombiolese), Caracciolo (San Giorgio), Centofanti (San Giorgio), Rotundo (San Giorgio), Caturano (Sporting Catanzaro Lido), Granato (Sporting Catanzaro Lido), Folini (Sporting Catanzaro Lido), Fulciniti (Sporting Catanzaro Lido), Scolaro (Sporting Catanzaro Lido), Viscomi (Stilese), Denaro (Villese), Fornello (Villese), Idone (Villese), Malaspina (Villese), Morabito (Villese).