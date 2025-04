Se vuoi dormire meglio, evita queste bevande prima di andare a letto

Sicuramente vuoi dormire meglio e allora devi sapere che ci sono alcune bevande assolutamente da evitare prima di sdraiarsi.

Per qualsiasi sportivo, ma anche per chi non pratica nessuno sport, il riposo è fondamentale. Durante la notte, quando si dorme profondamente, si attivano una serie di meccanismi nel nostro organismo essenziali per la nostra salute. Se vuoi dormire meglio, però, devi sapere che ci sono alcune bevande da evitare.

Anche l’alimentazione è essenziale per il nostro organismo e parliamo di cibo come di bevande che abbiamo l’abitudine di consumare regolarmente. Ci sono almeno dei bevande che rendono difficile il riposo e per questa loro caratteristica sarebbe meglio evitarle prima di andare a dormire. Vediamo qui di seguito quali sono.

Dormire meglio: ecco quali sono le bevande da evitare

Iniziamo questa piccola lista con il dire la cosa più ovvia e conosciuta da tutti: meglio evitare le bevande che contengono caffeina. Caffè e vari tipi di tè contengono questa sostanza che si definisce, secondo la scienza, eccitante. È in grado di stimolare il nostro cervello e il nostro sistema nervoso. Estremamente utile al mattino per affrontare tutta la giornata, molto controindicata la sera se l’obiettivo è quello di riposare bene.

In molti a questo punto penseranno: ma posso bere le bevande decaffeinate. È un grande errore. Purtroppo, anche le bevande cosiddette decaffeinate contengono, anche se in minima parte, caffeina. Questo significa che anche in questo caso si possono avere interferenze con il sonno.

Poi, altra cosa risaputa, è meglio evitare le bevande alcoliche. Queste possono trarre in inganno e dare l’illusione di favorire sonnolenza e sonno profondo, ma non è così. È vero che l’alcol ha un iniziale effetto sedativo e di rilassamento, ma quando l’alcol viene assorbito dall’organismo, ecco che questa sostanza va ad interrompere la fase REM, quella del sonno profondo. Ci sono anche altri aspetti da considerare. Alcune bevande vengono assorbite più rapidamente di altre, conta anche il fatto di essere o meno a stomaco vuoto. In ogni caso, se si vuole avere un riposo assoluto, meglio non ingerirle di sera.

Altre bevande a cui rinunciare per un buon riposo

Abbiamo appreso che bevande con caffeina, quelle decaffeinate e le bevande alcoliche non favoriscono il riposo. Secondo gli esperti, ce ne sono anche altre con queste caratteristiche. Ad esempio, via le bevande zuccherate. Quindi, tè freddi, cioccolata calda, succhi di frutta sono ricchi di zuccheri che provocano un brusco innalzamento e, subito dopo, un brusco calo della glicemia nel sangue. Il calo rilascia ormoni dello stress.

Ancora, dovremmo rinunciare anche alle bevande gassate. Le bollicine presenti in queste bevande, tanto apprezzate, sono comunque aria che, una volta sdraiati, va a creare una certa pressione sullo stomaco. Ognuno di noi reagisce in modo diverso, ma in generale il consiglio è quello di evitarle prima di coricarsi nel letto.

Infine, gli esperti consigliano di evitare assolutamente le bevande acide. Succo di arancia, limonata o simili possono dare bruciore di stomaco se poi ci si va a sdraiare. Dunque, da almeno due o tre ore prima di andare a letto è il caso di non sorseggiare queste bevande per evitare i fastidiosi inconvenienti del reflusso gastroesofageo.

Come vedete, ci sono diversi tipi di bevande che è meglio evitare per migliorare la qualità del nostro sonno. A fronte di questo, naturalmente, ci sono tante altre bevande che hanno invece il potere di rilassare e conciliare il sonno e un riposo profondo, estremamente utile per la nostra salute mentale e fisica.