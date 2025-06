Calciomercato Roma – Gasp diseparto! Tre titolarissimi ai saluti

Il mercato della formazione giallorossa rischia di non partire nel migliore dei modi. Il club del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini molto probabilmente dovrà fare a meno di ben tre titolarissimi che hanno guidato la squadra di giornata in giornata fino al sogno Champions League che è saltato per qualche punto perso nella prima parte di stagione. Tre profili che hanno fatto a dir poco comodo al club giallorosso nel corso delle ultime annate, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui calciatori che potrebbero iniziare una nuova avventura nell’immediato futuro.

Triplo addio alle porte

Il primo calciatore che nel corso delle prossime ore potrebbe salutare in maniera quasi definitiva è Leandro Paredes. Il centrocampista ha grandissima voglia di mettersi in mostra anche con un nuovo club e stiamo parlando del Boca Juniors. La squadra argentina dopo questo Mondiale per Club vuole rilanciarsi sotto tutti i punti di vista, anche se non sarà semplice. Logicamente i giallorossi devono trovare un accordo dal punto di vista economico, visto che non hanno intenzione di regalare le prestazioni del loro mediano. Circa cinque milioni potrebbe essere la cifra finale. Non solo Paredes, ma altri due componenti potrebbero salutare definitivamente la compagine giallorossa.

Altri due addii

Altri due calciatori sono pronti per iniziare una nuova avventura al di fuori dell'ambiente della Capitale. Il primo è un terzino di grande spessore come Angelino. Il calciatore che indossa la casacca della Roma ha grande voglia di cambiare pista ed iniziare a mettersi in mostra con altri team. Il club favorito al momento è il Girona. L'ultimo nome è quello di Evan Ndicka, con il Marsiglia che farà il possibile per chiudere.