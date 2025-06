Calciomercato Inter – Bonny chiude tutto? Macché, c’è un super nome

L’Inter continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Piero Ausilio e Beppe Marotta sembrano aver chiuso in maniera definitiva per le operazioni di un attaccante decisamente importante come Ange-Yoan Bonny. L’attaccante che tanto piace a mister Christian Chivu, non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A in quella che è una delle squadre più importanti del nostro campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un altro profilo messo sotto osservazione da diverse settimane e che si conferma come il vero sogno della società.

L’altro nome per l’attacco

Nico Paz è il nome che ha conquistato i neroazzurri e lo aveva fatto già con mister Simone Inzaghi. Sembra essere solo una questione di tempo prima che possa arrivare una chiusura sotto tutti i punti di vista. C’è da convincere ancora il Como, ma non dimentichiamo che tutto dipende soprattutto dal Real Madrid. La squadra della capitale di Spagna vanta il riacquisto sulle sue prestazioni e se dovesse arrivare, i neroazzurri potrebbero trattare direttamente con mister Xabi Alonso e la proprietà più ricca del Mondo. Affare più semplice, visto che Nico Paz farebbe fatica a trovare spazio in un team che vede titolari decisamente tantissime stelle.

Il costo dell’affare

Per convincere il Real e soprattutto per superare una grande società come il Como servono almeno 40 milioni di euro. Un prezzo tutt’altro che semplice da soddisfare o raggiungere, ma la proprietà Oaktree è intenzionata a fornire un regalo di primissimo livello proprio al nuovo tecnico in vista di un’altra stagione che si prospetta lunga ed insidiosa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Bonny affare chiuso? Tutti i dettagli e le cifre di questo clamoroso colpo dei neroazzurri <<<