Calciomercato Inter: Chivu spinge Bonny, Pio risorsa in più

L’Inter di Chivu è pronta ad investire nella fase offensiva, cercando di acquistare calciatori promettenti e funzionali da mettere alle spalle della coppia titolare Thuram-Lautaro. Sono diverse le piste sondate dai nerazzurri pronte a concretizzarsi.

Bonny è il primo nome per l’attacco

I nerazzurri seguono da diversi mesi Bonny. Il calciatore del Parma, già allenato da Chivu resta uno dei profili maggiormente vicini a trasferirsi al club milanese. Secondo la rosea l’affare sembrerebbe ormai alle fasi finali in un’operazione da circa 23-24 milioni di euro a cui si aggiungeranno alcuni bonus legati agli obiettivi di squadra. Futuro ancora da scrivere, invece, per Mehdi Taremi. L’attaccante non ha convinto in pieno la dirigenza e per questo nel caso in cui arrivasse un’offerta consona potrebbe essere ceduto. Discorso diverso per Pio Esposito, rientrato dal prestito in Serie B dove ha messo a segno ben 19 marcature e che potrebbe restare a Milano alle spalle dei due centravanti.

Hojlund piace molto, ma la pista non è calda

Come riferito da Tuttosport la possibile permanenza di Pio Esposito porterebbe ad una frenata per Rasmus Hojlund del Manchester United. Il calciatore, infatti, viene valutato dagli inglesi circa 40 milioni di euro e l’Inter vorrebbe provare a strapparlo in prestito. Sull’attaccante iraniano si registra l’interesse di due club turchi, ovvero il Besiktas e Fenerbahce che potrebbero affondare il colpo. Il calciatore però ha ancora due anni di contratto con il club milanese e molto dipenderà anche dalla sua volontà.