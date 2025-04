Vuoi scegliere il tè migliore? Segui il consiglio del mio dietista

Sai qual è il tè migliore in assoluto? Ti daremo qualche consiglio prezioso e scoprirai diverse informazioni molto utili.

Il tè è la bevanda più consumata al mondo dopo il caffè. Certo, il caffè rimane la bevanda più acquistata, consumata e apprezzata, ma ci sono moltissime persone che preferiscono oppure affiancano il tè. Ormai ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, si possono sorseggiare sia caldi che freddi. In realtà, c’è anche la categoria tisane, che è molto simile.

La domanda che ci poniamo in questo articolo è la seguente: qual è il miglior tè per rilassarsi? Sicuramente adesso penserete tutti ad una bella e calda camomilla. Da sempre la camomilla è entrata nell’immaginario collettivo per le sue proprietà calmanti e rilassanti, tanto che questa informazione viene usata anche spesso come battuta per chi è troppo agitato. Ma c’è un’altra bevanda molto utile per il nostro organismo.

Il tè migliore per dissetarsi e per rilassarsi

Marissa Karp, dietista e fondatrice di MPM Nutrition ci spiega che è estremamente utile bere un tè o una tisana alla sera quando la giornata finisce. Tuttavia, anche se tutti gli impegni sono stati eseguiti, alla sera potrebbe volerci un aiutino per rilassare del tutto il nostro sistema nervoso, probabilmente e spesso ancora molto attivo.

Sicuramente la camomilla scientificamente possiede proprietà calmanti e dà sonnolenza, ma secondo l’esperta quello che serve maggiormente alla sera è un tè alla melissa. Anche la melissa appartiene alla famiglia di piante della camomilla, ma può conciliare il sonno e migliorare (stabilizzare) l’umore.

La composizione naturale della melissa porta la bevanda ad essere la migliore se si ha bisogno di calmare i pensieri e far diminuire l’ansia e l’agitazione dopo una giornata frenetica. Questa bevanda ha numerosi benefici e li vediamo con tutta calma qui di seguito.

I benefici del tè alla melissa

I terpeni contenuti nella melissa favoriscono il rilassamento andando ad agire sul sistema nervoso. In particolare, il citralico e il linalolo sono noti per migliorare l’attività nel cervello, aiutando a calmare quel “chiacchiericcio mentale” e, quindi, alleviare ansia o nervosismo. Il cariofillene offre delicati effetti calmanti, mentre il geraniolo è un terpene che non solo riduce l’ansia, ma promuove un effetto leggero ed edificante che può supportare l’umore e la chiarezza mentale.

Ma i terpeni non sono le sole sostanze benefiche contenute nella melissa. Ci sono, poi, l’acido rosmarinico e i flavonoidi. Il primo è un potente antiossidante che protegge dallo stress ossidativo, i secondi sono potenti antiossidanti vegetali che supportano la produzione di serotonina, fondamentale per il benessere emotivo.

L’esperta ci consiglia di bere questa tisana un’ora prima di andare a dormire. Tuttavia, bisognerebbe consultare un esperto in caso si assumano regolarmente dei farmaci. In particolare, la melissa accentua gli effetti di sedativi e antidepressivi. Inoltre, alcune ricerche hanno dimostrato che questa sostanza potrebbe interferire con gli ormoni tiroidei. Insomma, per evitare effetti collaterali occorre consultare uno specialista.