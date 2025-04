C’è una pizzeria in cui puoi mangiare direttamente in cucina

Hai mai mangiato una pizza direttamente in cucina al fianco del pizzaiolo? In Italia c’è un posto unico dove puoi farlo. Scopriamo dove si trova

Per mangiare la pizza siamo abituati a entrare in pizzeria, sederci al tavolo e gustare la specialità che abbiamo scelto e ordinato accompagnata da un bel bicchiere di birra, di vino o di qualsiasi bevanda che abbiamo scelto a nostro piacere.

È vero che oggi la pizza si gusta anche a casa grazie al delivery e alle consegne che ci arrivano direttamente a casa ma forse non ti è mai capitato di mangiare direttamente la pizza in cucina. C’è un locale in Italia che lo permette e certamente è un’esperienza da fare.

Mangiare la pizza in cucina: qui è possibile

Mangiare la pizza direttamente in cucina, o quasi? Basta arrivare in Calabria per poterlo fare e precisamente a Villa San Giovanni nella pizzeria “Fermento” nata dall’idea e della creatività di Domenico Chirico.

L’obiettivo primario è quello di stupire tutti. Ci sono tanti ingredienti che puntano a fare proprio questo ma certamente quello che colpisce e incuriosisce è la proposta dello Chef’s Table. Si tratta di una postazione riservata e privilegiata che prevede sei posti e consente alla clientela di sedersi vicino al forno o al banco di lavoro del pizzaiolo.

Così non solo si può vedere da vicino la preparazione della pizza ma anche interagire con lo chef o il pizzaiolo. Questa postazione offre la possibilità di gustare un menù degustazione personalizzato, fuori dalla carta, che viene creato proprio per chi decide di fare questa esperienza.

La scelta dei prodotti fa la differenza

L’idea della pizzeria “Fermento” nasce proprio dal concetto di fermentazione, una delle tecniche più innovative usate in pizzeria. Tutto viene trasformato e non c’è niente che è già semi-lavorato portando avanti il concetto di alchimia dei prodotti.

Cosa di sceglie? Solo prodotti di prima qualità, molti dei quali calabresi come il capocollo e le patate della Sila, il resto è tutto italiano come il pomodoro che arriva rigorosamente da Napoli, e le farine bio di grano italiano.

Nulla viene scelto di pre-confezionato o di già pronto. Questa la filosofia di Domenico Chirico che nella sua pizzeria ha deciso di proporre diversi tipi di pizza: tonda, romana, in pala e al padellino.

Esperienza e qualità

Leggerezza, digeribilità e salubrità questi sono i capisaldi con i quali si lavora in questa pizzeria al momento unica in Italia. E oltre all’esperienza da fare come se si fosse quasi in cucina, c’è anche l’attenzione al cibo proponendo solo ingredienti bio e a chilometro zero per un viaggio nel gusto e che porta i clienti a voler mangiare sempre una seconda pizza.