Juventus: Sancho vede bianconero. David è vicino

La Juventus inizia a provare a chiudere i primi colpi di mercato, con l’obiettivo di costruire una rosa sempre più competitiva. Sono diversi i nomi accostati alla Vecchia Signora nelle ultime ore, a partire dal reparto offensivo fino ad arrivare al centrocampo.

Jadon Sancho, un nome che può diventare realtà

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe messo la freccia al Napoli per provare ad acquistare il calciatore del Manchester United. Mercoledì i bianconeri si sarebbero incontrati con il club inglese, ed avrebbero appreso diverse cose. Lo United non intende far sconti a nessuno per il cartellino del ragazzo: 25 milioni di euro, senza nessun prestito o dilazione di pagamento. Terranno conto, quindi, solo di una partenza a titolo definitivo per l’esterno ex Borussia Dortmund. Come riferito da Tuttosport sembrerebbe dovuta proprio a questa la frenata dei partenopei che avrebbero voluto una divisione del pagamento del cartellino, anche se la partita non è ancora conclusa.

David, ultimo scatto per chiudere l’accordo

Uno degli obiettivi per l’attacco bianconero è senza alcun dubbio Jonathan David. Il canadese piace moltissimo a Comolli e dunque si starebbe lavorando all’acquisto. Il calciatore è in scadenza contrattuale con Lille e si libererà a zero dal 30 giugno. Il nodo però è rappresentato dalle alte commissioni richieste dall’agente (circa 15 milioni), ma i bianconeri starebbero trattando con l’entourage proprio per venirsi incontro e limare le spese. La situazione quindi resta ancora aperta.