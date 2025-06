Calciomercato Inter: Esposito alla viola, l’affare si può fare

L’Inter di Chivu è impegnata nel Mondial per club, dove se la vedrà agli ottavi di finale del torneo contro il Fluminense. La gara andrà in scena questa sera alle ore 21:00 contro il club brasiliano. Nel frattempo però la società nerazzurra starebbe facendo delle valutazioni sui giocatori disponibili. Il club, infatti, potrebbe aprire alla cessione di qualche giocatore non considerato come un intoccabile.

Sebastiano Esposito alla porta: il club valuterà le offerte

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero aperto alla cessione di Sebastiano Esposito. Il club milanese, dunque, sentirà le offerte in entrata per poi valutare il futuro del centravanti. L’Empoli aveva in mente di riscattare il ragazzo, ma dopo la retrocessione in Serie B molte cose sono cambiate ed il ragazzo resterà all’Inter. Sulle sue tracce si registra l’interesse della Fiorentina, indipendentemente dalla situazione Moise Kean. La valutazione del ragazzo si aggira intorno ai 7-10 milioni di euro, cifra non di certo fuori prezzo per un giovane del suo talento.

Inter, l’affare Bonny ai dettagli finali

I nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo con il Parma per l’acquisto di Bonny. Il calciatore, come riferito da Sky, firmerà un quinquennale con i nerazzurri e percepirà uno stipendio da 2 milioni netti a stagione. Al club ducale, invece, andrà una cifra di 23 milioni di euro più bonus. Il calciatore francese, dunque, si unirà al pacchetto offensivo di Chivu composto ad oggi da Thuram, Lautaro, Taremi ed i fratelli Esposito.