Calciomercato Juventus – un ex City in bianconero? Comolli prova il colpo

La Juventus è impegnata al Mondiale per club, dove agli ottavi di finale incontrerà il Real Madrid di Xabi Alonso. La fida tra i bianconeri e le merengues andrà in scena martedì 1 luglio alle ore 21:00 italiane. Oltre alla competizione internazionale, la Vecchia Signora è a lavoro per accontentare Tudor sul mercato, provando a mettere a segno colpi interessanti.

Obiettivo difesa: Laporte è un nome caldo

Dopo i cinque gol incassati contro il Manchester City, i bianconeri vorrebbero fare degli aggiustamenti nel reparto difensivo, integrando in rosa un difensore centrale di esperienza che possa portare solidità al reparto. Tra i nomi al vaglio della dirigenza torinese spunta il nome di Laporte, attuale centrale dell’ Al-Nassr. Il ragazzo è passato al club arabo dal City per 23 milioni di euro e per un ingaggio faraonico, ovvero di 25 milioni di euro a stagione. Stando alle ultime notizie il calciatore ha la volontà di tornare a giocare in Europa, ma molto dipenderà da che tipo di rinunce economiche sarà disposto a fare.

Balerdi, un profilo che piace a Tudor

Un altro calciatore che piace e non poco al tecnico Tudor è Balerdi del Marsiglia. Il talento argentino piace e non poco alla dirigenza bianconera, ma per convincere De Zebi dovranno mettere sul piatto una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Discorso simile per Lucumì del Bologna, obiettivo anche della Roma. I felsinei per cedere il ragazzo chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 28 milioni di euro.