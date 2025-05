I tuoi piatti puzzano ancora dopo averli lavati: ecco la soluzione

Cosa fare quando i piatti puzzano nonostante siano stati lavati? Ecco la soluzione a cui non potrai più rinunciare.

Sono tante le imcombenze domestiche che vanno eseguite a periodicità quotidiana e tra questi vi sono sicuramente le stoviglie. I piatti vengono lavati ogni giorno a fine pasto, manualmente o in lavastoviglie. Il problema sorge quando a volte i piatti possono apparire perfettamente puliti ad occhio nudo ma nonostante questa risultato brillante alla vista, in realtà l’olfatto dice il contrario. Basta un niente per ritrovarsi con stoviglie gravate da cattivi odori che persistono nonostante l’iter di pulizia a cui vengono sottoposti.

Piatti che puzzano ancora di residui di cibo o bevande precedenti e quindi si è costretti a rilavarli, perché mica si possono utilizzare a queste condizioni, sarebbe nocivo per la salute oltre che fastidioso. Il cattivo odore deriva dalla presenza dei microrganismi che aderiscono sulle superfici dei piatti creando una pellicola. Stesso inconveniente per pentole e contenitori. Odori sgradevoli che possono persistere ma che per fortuna possono essere annientati: per rimuoverli basta utilizzare alcuni prodotti domestici che usati sapientemente vi faranno tornare i piatti splendenti ma soprattutto profumati e igienizzati.

Se i piatti puzzano ancora, ecco la soluzione che cercavi da tempo

Per prima cosa bisogna un attimo modificare il lavaggio dei piatti: trattateli accuratamente con acqua calda ed un buon detersivo sgrassante, eviterete la formazione della pellicola di residui alimentari ed odori associati. E poi risciacquate bene lasciando asciugare completamente i piatti prima di riporli. Un buon alleato può essere l’aceto bianco distillato: miscelato con acqua tiepida, lasciate i piatti in ammollo in questa soluzione almeno per un’ora. Decorsi i minuti utili, risciacquateli e fate asciugare, direte addio ai cattivi odori.

Immancabile in questo elenco il bicarbonato di sodio: preparate una pasta con mezzo bicchiere di bicarbonato e dei cucchiai d’acqua. Lavorando delicatamente i due ingredienti, si otterrà una pasta abrasiva, usatela strofinandola sullo strato superficiale delle stoviglie con una spazzola a setole morbide. Fate agire questa miscela per un’ora, risciacquate con acqua calda e lasciate asciugare completamente. La pasta al bicarbonato è doppiamente utile, in quanto soluzione perfetta anche per rimuovere le macchie da cibi fortemente persistenti, come ad esempio la salsa di pomodoro.

A volte ritornano (non sempre)

Per evitare che gli odori ritornano, basta mantenere pulita la lavastoviglie ed il lavandino, quest’ultimo nel caso di lavaggio manuale. Prima di pretendere stoviglie pulite, accertatevi che tutto ciò che viene utilizzato sia pulito. Una lavastoviglie sporca chiaramente non farà che riportare lo sporco ed i batteri sulle stoviglie. E lo stesso vale per il lavandino e tutto ciò che vi sta dentro, come le spugne e le spazzole. Non dimenticate, queste ultime vanno sostituite frequentemente