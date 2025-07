Calciomercato Roma – Primo colpo UFFICIALE? Tutti i dettagli

La Roma sta costruendo una squadra che possa lottare e puntare alla prossima Champions League, non si ha intenzione di perdere tempo e proprio per questo motivo iniziano a muoversi dei possibili profili sia in entrata che in uscita. Il club giallorosso ha già messo sotto osservazione diversi componenti che potrebbero effettivamente fare comodo al team. Ci sono dei veri e propri top player del calcio internazionale pronti per iniziare la loro avventura con la casacca del club giallorosso. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul primo nome che farebbe felicissimo il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.

Il nome che da il via al mercato

Il profilo che potrebbe dare a tutti gli effetti il via al mercato della squadra che indossa la casacca giallorossa è quello di Wesley del Flamengo. Calciatore che in mediana ha sempre fatto la differenza ed anzi spesso si è messo in mostra come uno dei più in forma della sua squadra. Un affare che permetterebbe alla squadra di rinforzare la mediana e soprattutto trovare un degno protagonista nel corso delle prossime sfide. Passiamo ai possibili costi di questa operazione e all’affare decisamente molto interessante.

I costi della trattativa

Il Flamengo non ha intenzione di svendere uno dei suoi calciatori più importanti e proprio per questo motivo chiede una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni di euro per dover perdere le prestazioni di uno dei suoi gioielli. La Roma con Massara sta trattando e spera di poter abbassare le richieste del club giallorosso. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri di campionato. Non solo il colpo a centrocampo, ma sembra essere vicinissima la chiusura di un altro affare e di un calciatore che potrebbe indossare la casacca della Roma. Attaccante di primo livello <<<