Calciomercato Inter – Dumfries lascia Milano? C’è un colpo di scena

I neroazzurri di Milano non hanno intenzione di perdere tempo e proprio per questo motivo hanno già iniziato a lavorare in vista dei prossimi incontri e soprattutto della prossima stagione. L’obiettivo è quello di fare il possibile ed arrivare ad una clamorosa vittoria in tutti i tornei che verranno disputati nel corso della prossima stagione. Logicamente per arrivare ad un livello di questo tipo serve avere una rosa di assoluto spessore e nelle ultime settimane sembrano arrivare delle novità che non fanno bene alla società. Proprio in queste ore rischia di prendere quota l’addio di un calciatore che ha sempre detto la sua con la maglia dell’Inter.

Inizia una nuova avventura

Denzel Dumfries piace e non poco a tanti grandi club del nostro panorama calcistico e tra questi ci sono anche delle società che sono a caccia di un nuovo esterno. Il profilo perfetto potrebbe essere quello del Barcellona, con il team che è rimasto ammaliato dalla prestazione dell’esterno nel corso della semifinale di Champions League. Non solo i Blaugrana, ma anche le inglesi che potrebbero chiudere il colpo con il passare del tempo. Allo stesso tempo dobbiamo vedere le cifre e il tempo di questa operazione. Tutti i dettagli e il costo di questa possibile operazione.

Il costo dell’affare

La trattativa si dovrebbe aggirare attorno ai 25 milioni di euro visto che nel contratto del calciatore c’è inclusa una clausola per la cessione fino alla metà del mese di Luglio. Vedremo quale squadra proverà a sfruttarla e di conseguenza arrivare alle prestazioni di un calciatore di assoluto spessore. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non solo Denzel Dumfries, ma anche un altro calciatore è pronto per salutare in via definitiva. Il futuro di Marcus Thuram è scritto? Tutti i dettagli sul colpo <<<