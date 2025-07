Calciomercato Inter: Frattesi può andar via? Rios o Ederson dentro

L’Inter è pronta a rinnovare il gruppo squadra inserendo all’interno della rosa nuovi profili pronti per iniziare fin dalla prossima stagione un nuovo ciclo. Sono diversi i calciatori accostati ai nerazzurri, così come quelli in uscita da Milano. Scopriamo insieme chi potrebbe partire.

Nuove offerte per Frattesi: piace all’estero

Davide Frattesi potrebbe salutare i nerazzurri. Il calciatore italiano da quando è sbarcato a Milano non è riuscito a ritagliarsi il giusto minutaggio, nonostante le sue ottime prestazioni sia in termini di gioco che di apporto al gol ed assist quando veniva chiamato in causa. Proprio per questo la sua permanenza all’Inter non è scontata, con diversi club europei pronti a mettere sul piatto cifre importanti pur di aggiudicarselo. Tra le squadre in lista per l’ex Sassuolo troviamo l’Altetico Madrid ed il Tottenham. Ma nelle ultime ore dall’Inghilterra, dal portale CaughtOffside si parla di un forte interesse del Manchester United. La valutazione iniziale di Ausilio era di circa 50 milioni per il ragazzo, che potrebbe però scendere intorno ai 40. I Red Devils, dunque, pensano a questo tipo di soluzione per rinforzare un reparto composto da Ugarte e Casemiro.

Si cerca il post Calhanoglu

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo che possa sostituire Calhanoglu. Il calciatore è al centro di diverse voci di mercato che lo vedrebbero vicino al Galatasaray, anche se al momento a Milano non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Tra i nomi sondati dai nerazzurri spunta Rios ed Ederson. Il centrocampista brasiliano è molto apprezzato dalla dirigenza ma ha una valutazione fuori mercato di quasi 60 milioni di euro.