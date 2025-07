Calciomercato Bologna – in arrivo Bernardeschi. Occhi su Vitik e non solo

Il Bologna di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Coppa Italia contro il Milan è pronto a vivere una nuova stagione mozzafiato. L’obiettivo del club è quello di raggiungere il piazzamento più alto in classifica e dunque non c’è alcuna volontà di vendere i prezzi pregiati.

In arrivo un esterno d’attacco

Con la possibile uscita di Dan Ndoye in direzione Napoli, il Bologna si sarebbe tutelato con l’arrivo di un esterno d’attacco. Parliamo di un ex del nostro campionato che ha militato in squadre importanti come la Fiorentina e la Juventus e che da qualche anno ha lasciato l’Italia per volare in Canada. Parliamo naturalmente di Federico Bernardeschi, esterno italiano che ha giocato tra le fila del Toronto. Il calciatore andato in scadenza lo scorso giugno con il club è pronto ad unirsi ai rossoblù. Nella sua esperienza all’estero ha collezionato 99 presenze con 26 gol all’attivo.

In uscita Beukema, dentro un nuovo innesto

Il futuro di Beukema è sempre più lontano da Bologna. Il calciatore è un promesso sposo del Napoli e se i due club dovessero raggiungere l’intesa per il trasferimento l’operazione potrebbe andare in porto. Nel frattempo i rossoblù si sarebbero tutelati con Vitik. I felsinei avrebbero messo sul piatto 15 milioni per il ragazzo dello Sparta, considerato un elemento talentuoso. Oltre a lui però si seguono anche altre piste come quella De Winter – dove però il Genoa spara alto chiedendo 25 milioni di euro.