Calciomercato Juventus: Tudor scatenato, vuole tre rinnovi!

La Juventus oltre ad intervenire sul mercato in entrata ed in uscita dovrà essere brava a preservare tutti i talenti presenti in rosa, offrendogli dei prolungamenti contrattuali. Vediamo nel dettaglio con quale giocatore la Juventus ha in mente di iniziare i negoziati.

Juve, operazione rinnovi:

Uno dei nomi finiti nel taccuino di Comolli per provare a prolungare il contratto è quello di Federico Gatti. Il calciatore è ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri fino al 2030 con opzione fino al 2031 con un aumento importante in termine economico. Il difensore, infatti, passerà dagli attuali 1,4 milioni annui a 2,5. Discorso simile per Andrea Cambiaso – il terzino italiano dopo diverse offerte di mercato è in procinto di estendere il proprio accordo fino al 2030. Sulle sue tracce si era registrato l’interesse di Milan, Manchester City, Atletico Madrid e Arsenal. Il ragazzo subirà un adeguamento di stipendio da 2,4 milioni ai 3,2 netti.

Prolungamento per il talento della Vecchia Signora

Uno dei profili che maggiormente va tutela è il giovanissimo Kenan Yildiz. Il classe 2005 è uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano ed ha attirato su di sé l’interesse di moltissimi club e proprio per questo il club torinese ha espresso la volontà di blindarlo fino al 2030. Il dieci bianconero percepisce ad oggi 1,5. Stipendio che potrebbe lievitare a 3,5 milioni di euro più notevoli premi che potrebbero spingerlo a guadagnare circa 4 milioni.