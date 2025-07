Calciomercato Inter – Calha via? No problem, scelto il sostituto

Hakan Calhanoglu sembra essere sempre più vicino a salutare una squadra decisamente importante come quella neroazzurro di Milano. Gli ultimi screzi avuti con il capitano Lautaro Martinez mettono a serio dubbio la sua permanenza nella massima serie del calcio italiano. Tante le società che lo stanno osservando da vicino e proprio per questo motivo la squadra sa che deve trovare delle alternative sul campo da gioco visto che sembra essere solo questione di tempo prima della cessione definitiva. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul prossimo sostituto nonché mediano neroazzurro.

Il nuovo mediano dell’Inter

Il calciatore che piace in maniera quasi clamorosa alla società e non vede l’ora di poter iniziare una nuova avventura in un contesto che lotta per vincere praticamente ogni anno è il brasiliano Ederson. Centrocampista che Ausilio e Beppe Marotta avevano messo sotto osservazione già ai tempi della Salernitana, ma adesso sembra essere arrivato il momento per un vero e proprio assalto, visto che la squadra punta alle primissime posizioni della classifica e soprattutto a fare bene in tutte e quattro le competizioni che disputerà nel corso della prossima stagione. Passiamo ai costi di questo affare.

Il prezzo dell’affare

Una trattativa che economicamente non sarà affatto semplice per una squadra come quella neroazzurra. L'Atalanta è storicamente una bottega molto cara e proprio per questo motivo servirà una cifra clamorosa per potersi prendere il calciatore e strapparlo alle grinfie delle avversarie. La prima cifra che sta pensando di mettere sul piatto il club gestito da Ivan Juric è circa 70 milioni di euro. Prezzo decisamente fuori portata per i neroazzurri, ma anche sintomo di una Dea che non vuole privarsi di un calciatore di questo livello. Adesso c'è da capire se qualche contropartita potrebbe abbassare in maniera decisiva le richieste.