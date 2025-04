Pelle secca dei piedi, nessun rimedio sembra funzionare: questa la soluzione che cercavi

Cosa fare quando si ha quella fastidiosa pelle secca nei piedi? Ecco i rimedi che funzionano da provare subito.

I piedi sono i nostri punti di appoggio, quelli che sostengono tutto il peso del corpo e che ci permettono di andare ovunque. Troppo spesso li sottovalutiamo ed è anche per questo che a volte abbiamo la pelle secca. Quali sono, però, le possibili cause? Quali potrebbero essere i rimedi? Scopriamo tutto insieme.

Sicuramente ci sono una serie di accortezze da mettere in pratica per prevenire la secchezza nei piedi. Ma una volta che il problema si è già presentato non dovete farvi prendere dal panico. Ci sono delle indicazioni molto semplici e di facile applicazione. Poi, è naturale che queste sono informazioni generali e che, se notate qualcosa di strano, è doveroso rivolgersi al proprio medico o a un esperto del settore.

Le cause e i sintomi

Spesso non si ha tutto il piede con la pelle secca, ma la parte maggiormente interessata è il tallone. Qui può esserci una pelle molto tesa, ruvida e con desquamazione. Potrebbero esserci anche altri sintomi come il prurito frequente o la maggiore sensibilità al tatto in quell’area specifica. Quello che infastidisce di più, poi, è l’insorgenza dei calli.

Le cause di tutto questo sono diverse. Innanzitutto, può dipendere da una non sufficiente idratazione. Si deve bere tanto per rendere la pelle elastica, ma si deve anche usare un prodotto per idratare la pelle dall’esterno. Poi, anche l’uso di scarpe scomode può portare a questo. Pensiamo anche a chi, anche con scarpe comode, trascorre moltissime ore in piedi.

Non solo, c’è anche da considerare il freddo e tutte le condizioni climatiche avverse della stagione fredda. Infine, consideriamo anche alcuni problemi di salute. Potrebbe incidere la cattiva circolazione sanguigna o malattie e patologie legate alla pelle. Ad ogni modo, ci sono dei rimedi che funzionano benissimo, soprattutto sui talloni screpolati.

Pelle secca nei piedi: ecco come risolvere

Non è importante solo fare una bella e buona manicure, bisogna anche pensare alla salute dei nostri piedi. Come abbiamo anticipato poco fa, è importante mantenersi idratati dentro e fuori. Quindi, bere acqua è importante per mantenere la pelle giovane ed elastica, ma lo è anche applicare quotidianamente un’idratazione dall’esterno. Quindi, acqua tiepida tutti i giorni con un detergente delicato e poi una crema idratante specifica per i piedi.

Lo stile di vita sano è essenziale e lo sono anche massaggi e pedicure. Ogni tanto, soprattutto alla fine di una lunga giornata, è bene mettere i piedi in ammollo in acqua tiepida, rilassarsi e usare prodotti specifici. Bastano anche il sale e il bicarbonato. Fanno molto bene le maschere per i piedi ed è importante usare calzini di cotone dopo questi trattamenti.

Infine, ricordate di essere molto delicati con i talloni. Qui si devono usare creme specifiche con emollienti naturali, pietra pomice o scrub delicati. Non bisogna esagerare per non danneggiare la pelle, ma questa azione esfoliante aiuta ad eliminare le cellule morte e a ridare vita alla pelle.

Insomma, è un problema molto comune e può avere molte cause, anche innocue. Ricordatevi di prendervi cura dei piedi con queste semplici accortezze e, se c’è comunque qualcosa che non va, allora rivolgetevi ad un esperto o al vostro medico curante.