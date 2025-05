La crema di pistacchio è tornata di moda, ma scopri con noi come usarla

Scopriamo tutti i modi di usare la crema di pistacchio, un ingrediente che oramai ha conquistato il mondo partendo dalla Sicilia.

La crema al pistacchio è uno degli ingredienti più popolari negli ultimi anni, che sta spopolando nelle cucine e nei dessert di tutto il mondo. La sua versatilità, combinata con il suo sapore unico e la sua consistenza cremosa, la rende una scelta perfetta sia per preparazioni dolci che salate. Ma cosa rende questa crema così speciale?

Innanzitutto le sue origini: la crema al pistacchio nasce in Italia, più precisamente in Sicilia, dove vengono coltivati alcuni dei pistacchi più pregiati al mondo. Se infatti la Calabria è la patria del bergamotto, in Sicilia trionfa il pistacchio. La sua crema si ottiene frullando i pistacchi con una combinazione di zucchero, oli vegetali, latte in polvere o cioccolato bianco, a cui possono essere aggiunti aromi come la vaniglia.

Sostenibilità e coltivazione del pistacchio

Dall’unione di questi ingredienti, nasce la crema spalmabile dalla consistenza vellutata e dal sapore dolce e leggermente salato, che la rende ideale per molteplici utilizzi in cucina. Sicuramente un aspetto interessante della crema al pistacchio è la sua sostenibilità. I pistacchi sono una delle noci più resistenti alla siccità e non richiedono un grande consumo di acqua, a differenza di altre noci come le mandorle.

Sebbene sia un prodotto tradizionale della Sicilia, i maggiori produttori non sono italiani, ma gli Stati Uniti d’America, che superano nella graduatoria l’Iran. Questi due Paesi si spartiscono una buona fetta di mercato della coltivazione e della produzione di questo frutto secco, che ha tendenzialmente un costo medio più elevato rispetto ad altri.

Che differenza c’è tra crema di pistacchio e burro di pistacchio

Mentre la crema di pistacchio è dolce e più liquida, il burro di pistacchio è una versione più densa e terrosa, ottenuta semplicemente frullando i pistacchi con pochi o nessun altro ingrediente. La crema al pistacchio, infatti, contiene più zucchero e oli, risultando in una consistenza più spalmabile e dal sapore più ricco e dolce, rispetto alla versione più rustica del burro.

Se vi chiedete che sapore abbia, dovete sapere che la crema al pistacchio è una combinazione perfetta di dolcezza e nocciolato, con una consistenza che si scioglie in bocca. Anche chi non ama i pistacchi può apprezzarne la delicatezza, grazie alla sua dolcezza bilanciata e alla consistenza morbida. È una vera delizia per chi ama i dessert cremosi e ricchi di gusto.

Come si usa la crema di pistacchio

Le possibilità di utilizzo della crema al pistacchio sono davvero infinite, e la sua versatilità la rende adatta a ogni momento della giornata. Al mattino, è perfetta spalmata su una fetta di pane tostato o su un croissant caldo, trasformando una colazione semplice in qualcosa di speciale. Nei dessert, dà il meglio di sé: può essere usata come ripieno per biscotti, per arricchire torte e brownie, oppure come guarnizione cremosa.

Anche nelle bevande trova spazio, soprattutto per chi ama sperimentare: un cucchiaino mescolato nel caffè o nel latte caldo dà vita a un delizioso latte al pistacchio, profumato e vellutato. Molti la utilizzato anche in piatti salati, ad esempio combinata con la mortadella. Ma il vero sapore irresistibile è quello della crema di pistacchio mangiata a cucchiaiate, direttamente dal barattolo.