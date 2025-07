Calciomercato Inter – Calhanoglu in uscita. Dumfries ha la clausola!

Non si sblocca la situazione di Hakan Calhanoglu, sempre più lontano dall’Inter. Secondo quanto riportato da Milliyet, il Galatasaray ha messo nel mirino il regista turco, ma l’offerta del club di Istanbul non supera i 15 milioni di euro, una cifra molto distante dalle richieste di 35-40 milioni dell’Inter.

Calha in uscita: nuova squadra su di lui

Nelle ultime ore, però, si è fatto avanti anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico interista riabbraccerebbe volentieri uno dei pilastri del suo ciclo in nerazzurro. Il club saudita ha la forza economica per soddisfare sia l’Inter sia il giocatore, che verrebbe ricoperto d’oro. Il pressing arabo potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa, facendo leva proprio sulle condizioni economiche vantaggiose per il centrocampista. Intanto, la situazione nello spogliatoio interista è tutt’altro che serena. Le parole di Lautaro Martinez hanno reso evidente una frattura interna difficile da ricucire. La permanenza di Calhanoglu appare sempre più complicata, anche alla luce di un post social del numero 20 che ha alimentato ulteriori tensioni.

Nessuno è intoccabile: Dumfries potrebbe essere ceduto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport c’è un altro calciatore nerazzurro che è finito al centro delle notizie odierne. Secondo la rosea nel contratto di Dumfries sarebbe presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, attivabile entro la metà di luglio. Una cifra bassa se consideriamo il rendimento del calciatore – che in questa stagione ha contribuito notevolmente in termini sia difensivi che realizzativi.