Calciomercato Roma – Dybala lascia la Capitale? Tutti i dettagli

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Una squadra che ha voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista, ma che potrebbe perdere uno dei suoi calciatori più importanti nel corso della prossima sessione di mercato. Al momento non è facile capire quale potrebbe essere il futuro del ragazzo argentino, ma si sta lavorando per non vivere un’altra estate piena di dubbi. Logicamente un calciatore con queste qualità è difficile che Gian Piero Gasperini possa arrivare a rinunciarci spontaneamente. Tutti i dettagli sul prossimo club che potrebbe sposare le idee del Campione del Mondo del 2022.

L’addio alla Roma

Si sa che Gian Piero Gasperini non vuole rinunciare ad un calciatore con queste qualità, ma logicamente diventa decisamente complesso conservare un trequartista che piace alla maggior parte delle società di Serie A italiana ed anche dei migliori campionati esteri. Tanti i club che lo hanno messo sotto osservazione e tra questi sembra anche esserci una squadra dall’Arabia Saudita pronto a fare follie pur di arrivare alle sue giocate e portarle nella Penisola. Ecco di quale società stiamo parlando e non perdiamo altro tempo.

Il club arabo è pronto a fare follie

Il club che è pronto per prendersi un calciatore come Paulo Dybala è l'Al Hilal. La società non vede l'ora di chiudere un altro colpaccio dopo quello che ha portato in squadra Theo Hernandez. Sappiamo inoltre che Dybala è un vecchio pallino dell'ex coach neroazzurro. Vedremo se l'affare prenderà quota per una cifra intorno ai 15 milioni di euro che è prevista nel contratto della società.