Un tesoro da difendere: molto più di un frutto, ecco il suo segreto

Negli ultimi vent’anni, il bergamotto di Reggio Calabria ha vissuto una vera e propria rinascita: da prodotto dimenticato a simbolo di eccellenza.

Il bergamotto di Reggio Calabria è oggi al centro di una filiera produttiva dinamica e innovativa, capace di coniugare tradizione agricola, ricerca scientifica e mercati internazionali. Siamo arrivati a questo risultato grazie a un lavoro frutto – è proprio il caso di dirlo – di anni e anni, in cui questo vero e proprio gioiello della terra è stato rilanciato e trasformato nel re degli agrumi.

Tutto è iniziato in un momento di grande crisi: il consorzio storico del bergamotto era ormai vuoto, senza aziende iscritte e con un mercato in declino. Ma grazie a un’opera di riorganizzazione e visione strategica, in meno di un anno è stata ricostruita una rete di oltre 300 aziende agricole. Che hanno fatto in modo che il mercato crescesse, ma non solo: il prezzo del bergamotto ne fa l’agrume più pregiato.

Perché il bergamotto di Reggio Calabria è diventato rapidamente un agrume pregiato

Oggi, infatti, si attesta attorno ai 70 euro al quintale, che è un indicatore chiaro del successo della filiera e della sua capacità di generare valore economico reale. Diversi sono i fattori che nel giro di breve tempo hanno contribuito a questo rilancio, sia strategico che in chiave di real economy, a partire dagli impianti di trasformazione, che sono decisamente aumentati.

Passo dopo passo, davvero si è creato un mercato di lusso e si è aggiunta una strategia di apertura a nuovi mercati, in particolare il settore della profumeria di alta gamma, dove oggi circa il 70% della produzione mondiale utilizza bergamotto calabrese. Tra le curiosità, anche la creazione di un prodotto come un deodorante per auto dal profumo speciale.

Il bergamotto e gli effetti positivi sulla salute

Anche la ricerca scientifica ha contribuito ad accrescere la fama del bergamotto: secondo alcuni studi, ha effetti positivi sulla salute, in particolare nel ridurre colesterolo e glicemia. Questo ha permesso di dare nuovo valore anche al frutto fresco, ora riconosciuto come agrume ufficiale. Un traguardo importante, perché ha aperto l’accesso ai fondi europei per l’agrumicoltura.

Ora il bergamotto di Reggio Calabria, grazie a questi importanti risultati e alle innovazioni, si è garantito l’inserimento nei programmi di sviluppo rurale. L’estensione della DOP anche al frutto fresco rappresenta una battaglia culturale ed economica e garantisce unicità territoriale: solo il bergamotto coltivato a Reggio Calabria può portare questo marchio.

Una nuova sfida arriva dall’imposizione dei dazi

L’export di un agrume pregiato come il bergamotto di Reggio Calabriaresta un pilastro, ma è vulnerabile alle politiche internazionali, come quelle sui dazi. E le minacce non mancano: dalla sovrapproduzione alla vendita fraudolenta di prodotto coltivato fuori dalla zona vocata. Un appello viene rivolto anche al Paese: se ogni italiano consumasse un solo bergamotto all’anno, la produzione raddoppierebbe.

Guardando al futuro, le sfide sono chiare: promuovere il consumo interno, rafforzare i controlli, proteggere l’autenticità del frutto e comunicare le sue proprietà salutistiche. Il bergamotto non è più solo profumo: è salute, benessere, identità territoriale. Ma soprattutto, per gli agricoltori calabresi, è un volano dell’economia e quindi un tesoro da difendere.