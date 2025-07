Calciomercato Inter – Affare fatto? Scelto il post Calhanoglu

L’Inter sta iniziando a costruire una squadra che dovrà dimenticare il finale amaro di questa stagione e soprattutto riprendere nel migliore dei modi per vincere sotto tutti i punti di vista. I neroazzurri non vedono l’ora di tornare sul campo da gioco per dimenticare quanto successo nel corso degli ultimi 50 giorni e soprattutto per farlo serve del cambiamento anche dal punto di vista della rosa. Sono tanti i calciatori che potrebbero cambiare casacca e sappiamo tutti che in pole position sembra esserci Hakan Calhanoglu. Ecco tutti i dettagli sulla sua cessione che sembra essere solo questione di tempo.

L’addio del mediano perfetto

Sembrava il mediano perfetto, il calciatore che tutte le squadre vorrebbero nella propria rosa e soprattutto l’Inter era sicura di avere uno dei migliori calciatori del Mondi in quel ruolo, ma in pochissimo tempo sembra essere cambiato tutto. Il futuro del calciatore turco pare essere scritto con un addio che è ancora da capire dove potrebbe essere. Il primo team pronto per chiudere un affare di questo livello sembra essere il Galatasaray, ma non è da trascurare chi c’è in seconda posizione: l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Passiamo al sostituto perfetto per il calciatore turco che ha scritto comunque la storia del team di Milano.

Il sostituto perfetto

Il calciatore che piace alla società ed italiano è Nicolò Rovella, ma il vero e primo obiettivo è il centrocampista tedesco Stiller che arriverebbe dallo Stoccarda. Una trattativa da almeno 40 milioni di euro, ma che garantirebbe ai neroazzurri un profilo giovane e che potrebbe dire la sua in pochissimo tempo. C'è sempre da sconfiggere la concorrenza di un super club come il Real Madrid.