Calciomercato Juventus: stretta per David. Vlahovic non ci sta

La Vecchia Signora dopo l’eliminazione al Mondiale per club si butta sul calciomercato, dove è ad un passo dall’acquistare un calciatore svincolato.

Juventus, affare fatto per Jonathan David: il canadese è atteso alla Continassa

La Juventus ha definito nelle scorse ore l’accordo con Jonathan David, pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero. L’attaccante canadese, in scadenza con il Lille, arriverà a parametro zero, ma con un’operazione economicamente rilevante a causa delle commissioni riconosciute all’entourage del calciatore: circa 15 milioni di euro. Il via libera della dirigenza juventina ha sbloccato definitivamente la trattativa. David è atteso alla Continassa nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto, con l’ufficialità prevista a breve.

Vlahovic ed il segnale social

Un colpo in ottica futura, ma che apre interrogativi sul percorso di Dusan Vlahovic alla Vecchia Signora. Il serbo è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida contro il Real Madrid, che ha sancito l’eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club. Una scelta tecnica che alimenta le voci su un possibile addio, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete per il suo cartellino. Intanto, Vlahovic ha inserito sul proprio profilo Instagram un messaggio che sembra tutt’altro che casuale: due foto, una con la maglia numero 9 e un’altra con la scritta “devet” (nove in serbo). Un segnale chiaro, quasi a voler ribadire che il numero nove bianconero è ancora suo. Con l’arrivo di David e un mercato ancora lungo, il destino di Dusan resta tutto da scrivere.