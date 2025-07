Calciomercato Inter – Scoppia il caso Thuram! Addio alle porte

Un clamoroso caso di mercato pare essere scoppiato dalle parti di San Siro o più precisamente in Via della Liberazione a Milano. La società dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club sta seriamente pensando di organizzare una clamorosa rivoluzione. A testimoniare l’idea del club ci ha pensato lo stesso capitano, Lautaro Martinez con delle dichiarazioni di primissimo livello. Un vero e proprio attacco frontale ad Hakan Calhanoglu e non solo, visto che sembra essere solo questione di tempo prima che possa arrivare un altro addio. C’è un nuovo calciatore che è pronto per salutare definitivamente la squadra che ha giocato la finale di Champions League.

Scoppia il caso Thuram

Un like ad un post di scuse di un calciatore che oramai è lontano da Milano, stiamo parlando di Hakan Calhanoglu. Il vero dubbio arriva proprio dalle reazioni che hanno scatenato le scuse del calciatore ex rossonero. Marcus Thuram ha messo like al post del centrocampista e che questo non possa essere un segnale o un sintomo di una squadra che dopo la gravissima sconfitta in finale di Champions è pronta per fare un passo indietro sotto tutti i punti di vista. Passiamo al valore del centravanti arrivato a costo zero solo due stagioni fa e soprattutto alle società che potrebbero assicurarsi le sue prestazioni.

Il futuro di Thuram

Il calciatore non ha mai nascosto di voler tornare ad indossare la casacca del Paris Saint Germain in futuro. Proprio la società parigina più volte ha chiesto informazioni per le sue prestazioni. L'Inter valuta il suo attaccante almeno 70 milioni di euro e non ha intenzione di cederlo se non davanti ad un'offerta congrua e valida.