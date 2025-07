Calciomercato Roma – Via Abraham? No problem, ecco il sostituto

La Roma non vede l’ora di chiudere un affare di primissimo livello e dopo l’addio di Tammy Abraham non vede l’ora di rimpiazzarlo con un profilo di grande caratura e dalle ottime qualità balistiche. Non dimentichiamo che il centravanti inglese proprio in queste ore è vicinissimo alla firma che lo condurrebbe in quel di Istanbul, più precisamente ad indossare la casacca bianconera del Besiktas. Affare complessivo che si aggira di poco sotto ai 20 milioni di euro ed un vero e proprio affare per la Roma che difficilmente sarebbe stata in grado di ricucire un rapporto tutt’altro che semplice. Nel frattempo passiamo al profilo che è stato messo sotto osservazione e che potrebbe arrivare in quel di Roma nel corso delle prossime giornate.

Il nuovo obiettivo per l’attacco

Il nome che piace e non poco alla società gestita da Frederic Massare e coadiuvato sia da Claudio Ranieri che da Gian Piero Gasperini è quello di Mikautadze. Il centravanti che arriverebbe direttamente dal Lione è pronto per una nuova avventura visto e considerato quello che sta avvenendo in Francia con la squadra che potrebbe salutare definitivamente la prima Lega o meglio lo ha fatto per il momento. Passiamo al costo di questa operazione ed ai numeri del centravanti georgiano nel corso dell’ultima stagione.

Medie da grande bomber

Mikautadze nel corso dell'ultima stagione ha messo a referto 11 reti e sei assist in Ligue 1 degli ottimi numeri per un attaccante che ha dimostrato di mettere in difficoltà tutte le difese. Adesso c'è da capire quanto domanda il Lione, la sensazione è una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.