L’ex di lusso all’attacco: “Grave non sapere se ci sarà futuro!”

Ospite del talk sportivo dedicato alla Reggina, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha detto la sua sul futuro del club amaranto e sulla sfuriata di Ballarino.

È stato ospite di Reggina Talk, Nicola Amoruso, e come suo solito ha parlato con pacatezza e trasparenza, esaminando la situazione davvero molto critica della società amaranto, in campo e fuori dal campo, offrendo anche molti interessanti spunti di riflessione sul futuro del club. In particolare, ha parlato anche della sfuriata del direttore generale Antonino Ballarino.

Ballarino è stato protagonista, qualche giorno fa, di una sfuriata plateale che ha sollevato tantissime polemiche nel mondo dello sport, portando a casa anche una bruttissima figura. Adirato dopo la partita della Reggina contro il Castrumfavara, vinta 3 a 1, ha messo in atto uno show all’interno degli spogliatoi, imponendo il silenzio stampa ai suoi giocatori e sbraitando di mettere in vendita la società.

Crisi Reggina, la società rischia il fallimento: il presidente intenzionato a venderla ma non ci sono compratori

Ballarino ha sbraitato contro i giornalisti e tutto il sistema calcio, addirittura arrivando a parlare di partite comprate e minacciando di andarsene da Reggio Calabria. Inoltre, per protesta ha annunciato di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D. L’imprenditore, tra l’altro presidente di Orizzonte Docenti, associazione che si occupa della difese dei diritti dei lavoratori nel campo della formazione, ha perso le staffe.

Chiamato a riportare in alto il club amaranto, le sue continue sfuriate ne stanno minando invece la reputazione. Se i risultati in campo sono incoraggianti (visto che attualmente la Reggina è seconda in classifica, subito dietro il Siracusa, sopra di un solo punto), ma forse non abbastanza per accedere alla Serie C, la sfuriata di Ballarino è sembrata a tutti fuori luogo. “Il Siracusa si compra le partite”, ha urlato domenica scorsa.

Nicola Amoruso, ex Reggina, Juventus, Perugia, Napoli e Parma, ha parlato proprio di Ballarino durante Reggina Talk, il programma dedicato al club calabrese. “Non capisco questa sfuriata”, ha detto l’ex calciatore, “la cosa grave è non capire se ci sarà un futuro o meno. Non si intravede la luce. Credo vadano lanciati messaggi diversi, costruttivi, invece siamo davanti a dichiarazioni forti ed estemporanee”.

Nicola Amoruso contro la sfuriata del presidente Ballarino: a rimetterci è la squadra

La sfuriata del presidente potrebbe essere una minaccia per il percorso della Reggina. “Le cose si portano a termine solo se vanno bene. Il rischio imprenditoriale va considerato”, ha proseguito Amoruso, durante il talk. “Solitamente, un progetto imprenditoriale si mette in pratica dai tre ai cinque anni, non si fa la conta su base annuale”. Eppure, già si parla di futuro in bilico per la Reggina.

La società ha contratto grossi debiti, secondo l’ex giocatore nessuno comprerebbe una società di Serie D e in crisi economica, considerando anche gli extra da sborsare. Ballarino vuole disfarsi della società, mettendola in vendita, ma non ci sono offerte. L’intero progetto sta naufragando dopo solo un anno, ma ci sarebbero tanti altri investimenti da affrontare, senza contare gli stipendi da pagare. La situazione sta degenerando e il club amaranto rischia di fallire.