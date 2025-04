Reggina, ecco gli avversari: tutto pronto per il penultimo atto

Si avvicina la sfida tra Reggina e Castrum Favara che domenica si affronteranno allo stadio Granillo nel penultimo turno di campionato: match importante per entrambe le compagini.

La Reggina si prepara al prossimo impegno di campionato: la sfida casalinga contro il Castrum Favara, valida per la 33esima giornata del girone I della Serie D. Un match delicatissimo per gli uomini di mister Trocini che, a 180 minuti dal termine della stagione, sono ancora in lotta per il primo posto della classifica che garantisce la promozione diretta in Serie C.

I Granata sono, difatti, ad un solo punto di distacco dalla vetta, occupata dal Siracusa che può contare, però, sul vantaggio degli scontri diretti contro i calabresi, sconfitti sia all’andata che al ritorno. In queste battute finali, dunque, la Reggina dovrà sperare in un passo falso degli aretusei che, sulla carta, avrebbero un calendario più agevole.

Reggina, finale di campionato thrilling: domenica la sfida contro il Castrum Favara

Domenica alle ore 15, la Reggina ospiterà allo stadio Oreste Granillo il Castrum Favara. In palio tre punti pesantissimi per entrambe le compagini. La squadra calabrese lotta per la promozione in Serie C senza passare dai playoff distando, a due gare dalla fine del campionato, solo un punto dalla capolista Siracusa che, invece, sarà impegnata contro la Vibonese. Diametralmente opposta la situazione dei siciliani che occupano il quattordicesimo posto e sono a caccia di punti per evitare i playout.

La Reggina, dunque, non solo dovrà superare l’avversario, ma sperare in un passo falso del Siracusa che, però, in casa hanno dimostrato di essere un rullo compressore: 14 vittorie e 1 sconfitta su 15 gare disputate al De Simone. L’unico KO interno nella prima giornata di ritorno del girone contro il Sambiase. Oltre al rendimento interno, la partita di domenica si presenta come favorevole per la capolista che affronterà la Vibonese che non ha più nulla da chiedere al campionato essendo ormai sicura dell’accesso ai playoff.

Battere il Castrum Favara, nell’ultima gara casalinga della stagione, potrebbe, dunque, fondamentale per mantenere viva la speranza di una promozione diretta, ma non sarà semplice, dato che per i gialloblù quella al Granillo potrebbe essere l’ultima chiamata per evitare i playout. Saranno importanti anche i risultati degli altri due scontri diretti per la salvezza: Città Di Acireale-Sancataldese e Enna-Locri.

L’ultima giornata

Se i giochi dovessero rimanere aperti dopo il turno del weekend, la stagione si deciderà all’ultima giornata di campionato, in programma domenica 4 maggio (sempre alle ore 15). Un turno che si presenta molto simile a quello precedente.

La Reggina dovrà affrontare in trasferta la Sancataldese che potrebbe essere ancora in lotta per la salvezza (tutto dipenderà dai risultati di domenica), mentre il Siracusa sfiderà a Barcellona Pozzo di Gotto una Nuova Igea Virtus ormai sicura della permanenza in Serie D.

Sulla carta, dunque, anche l’ultima giornata potrebbe essere favorevole al Siracusa, ma dovrà essere il campo a parlare.