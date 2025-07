Calciomercato Roma – Chiuso il nuovo terzino: Gasp esulta

La Roma vuole mettere a referto il primo colpo in entrata di primissimo livello in vista della prossima stagione. La squadra allenata da mister Gian Piero Gasperini sa che deve inserire nel suo organico dei calciatori di primo livello per continuare a lottare per le primissimo posizioni della classifica. L’obiettivo è chiaro e non è stato mai nascosto, si parla di un pronto ritorno nella massima competizione europea. La Champions League è l’obiettivo minimo di questo matrimonio e per raggiungerlo servono dei colpi di primissimo livello. Il primo nome potrebbe arrivare direttamente dalla Ligue 1. Un colpo per la fascia che fa davvero sognare i tifosi della Roma.

Arriva un campione del Mondo

Il nome che pare aver convinto sia il tecnico che la dirigenza comandata dal nuovo direttore sportivo Massara (ex rossonero di Milano) è quello di Nicolas Tagliafico. Esterno destro o all’occorrenza sinistro che si è messo in mostra prima con la maglia dell’Ajax e poi con quella del Lione. Profilo di assoluto spessore e soprattutto che ha sempre messo in difficoltà la maggior parte dei suoi avversari. Non dimentichiamo anche il ruolo da protagonista nel Mondiale vinto dall’Argentina solo due anni e mezzo fa. Passiamo ai costi di questa operazione.

Il costo dell’affare

La trattativa si dovrebbe aggirare attorno ai 10 milioni di euro, non dimentichiamo la situazione economica ampiamente complessa che sta vivendo il club francese del Lione. Il team deve vendere il prima possibile e Tagliafico rispetta perfettamente il prototipo di calciatore che potrebbe permettere alla squadra (tramite la sua cessione) di rientrare nella massima serie del calcio francese.