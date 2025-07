Calciomercato Inter – Calhanoglu in uscita, servono 35 milioni

L’Inter di Chivu è stata eliminata dal Mondiale per club per mano del Fluminense. La gara è terminata 0-2 in favore dei brasiliani che ora se la vedranno contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ha buttato fuori il Manchester City di Guardiola, in un match rocambolesco terminato 3-4 per la formazione araba.

Calhanoglu in uscita: turchi alla finestra

Stando alle ultime notizie il Galatasaray vorrebbe riportare in Turchia Hakan Calhanoglu. Al momento però i nerazzurri non avrebbero ricevuto nessuna offerta formale per il centrocampista, valutato dal club milanese circa 35-40 milioni di euro. Come riferito da Il Corriere dello Sport il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da top, addirittura in doppia cifra per Hakan, ma non vorrebbe investire tantissimo sul cartellino. Per questo si registra un po’ di fastidio da parte della dirigenza dell’Inter, che sarebbe anche disposta a cedere il centrocampista, ma solo di fronte ad una richiesta che possa essere ritenuta congrua.

Le parole di Lautaro e Marotta sulla questione

A parlare della situazione ci ha pensato anche Lautaro: “Qui bisogna cambiare qualcosa, lottiamo per una maglia molto importante e dobbiamo dare un messaggio: chi vuole restare, resta con noi. Chi non vuole restare, vada via. Io lotto per questa maglia, non voglio muovermi da qui”. Successivamente Marotta ha aggiunto: “Io dico che l’intervento di Lautaro è molto emozionante e significativo, lui è il capitano e vuole senso di appartenenza. Ma io l’ho sempre detto, quando un giocatore dirà di voler andare via, la porta è spalancata. Non l’ha detto lui ma lo dico io, il discorso è riferito a Calhanoglu. Ma non dobbiamo buttare la croce su Calhanoglu, parleremo con lui. Per adesso non ci sono i presupposti per separare le nostre strade, se ci saranno lo faremo senza problemi”.