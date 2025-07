Calciomercato Napoli – Lucca in arrivo. Manna vuole anche Nunez

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a costruire una rosa all’altezza per continuare a brillare in Italia e per fare la voce grossa però anche in Europa. Il direttore sportivo Manna starebbe, dunque, provando a costruire una rosa profonda per far sì che Conte possa affrontare con maggiore serenità tutte le competizioni.

Napoli, si avvicina l’attaccante azzurro

I partenopei starebbero stringendo nelle prossime ore l’accordo che dovrebbe portare in terra campana Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano in forza all’Udinese è in procinto di lasciare il Friuli per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus. Ad oggi c’è ancora distanza sulla valutazione dell’attaccante, ma le due parti sono in continuo aggiornamento per raggiungere l’intesa finale. Il calciatore andrebbe ad inserirsi nel pacchetto offensivo di Conte, che ha richiesto espressamente un calciatore da far alternare a Romelu Lukaku. Il calciatore in questa stagione ha totalizzato 33 presenze in Serie A, mettendo a segno 12 gol ed un assist.

Il sogno partenopeo è molto costoso

Uno degli obiettivi per l’attacco azzurro continua ad essere Darwin Nunez. Il centravanti del Liverpool ha una valutazione del cartellino molto alta – di circa 55/60 milioni di euro, ed il ragazzo percepisce 6 milioni netti. L’uruguaiano avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli, ma molto dipenderà dal margine di trattativa che i Reds concederanno a Manna. Ad oggi infatti l’operazione viene considerata molto onerosa e non è da escludere che il club possa virare su altri profili.