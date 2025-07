Calciomercato Inter – Leoni sì o no? La decisione finale di Marotta

L’Inter sta lavorando al mercato in entrata ed in uscita. La squadra gestita da Beppe Marotta come presidente e dal direttore sportivo Piero Ausilio, non vede l’ora di mettere a referto dei nuovi colpi per poter continuare a mantenere elevatissima la competitività di una società di assoluto spessore, la migliore in Italia per rendimento totale da diverse stagioni. Questo mercato estivo è già iniziato nel verso giusto con tanti nuovi nomi di primo livello e soprattutto con un nuovo obiettivo di mercato che potrebbe arrivare in neroazzurro nel corso delle prossime settimane. Un calciatore che ha gli occhi puntati addosso da metà Serie A e non solo.

Leoni in arrivo, vestirà neroazzurro?

Nel corso di queste ore sta per prendere quota un altro passaggio molto importante con il Parma che per la prima volta ha aperto alla possibile cessione del difensore centrale. La richiesta non è affatto bassa ed anzi si tratta di una cifra elevatissima e la perdita di una grande occasione visto che solo un anno fa costava 5 milioni di euro. Il lato positivo della trattativa è l’idea del difensore centrale che per il momento ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto ha messo il club neroazzurro al primo posto tra i suoi preferiti. Passiamo al costo dell’operazione.

Il costo dell’affare

La trattativa avrà un costo di primissimo livello, visto che al momento il Parma ha aperto alla cessione ma non per meno di 30 milioni di euro. Una cifra elevata, ma giustificata dall'età del difensore che è un classe 2006 e di conseguenza deve ancora compiere i 19 anni.