Calciomercato Juventus – Tudor ha il nome per le corsie laterali!

La Juventus inizia a muovere i primi passi sul mercato, nonostante sia impegnata al Mondiale per club dove se la vedrà con il Real Madrid agli ottavi della competizione. La gara andrà in scena questa sera alle ore 21:00 e Tudor proverà a fare di tutto per passare il turno.

Comolli studia il mercato: due i nomi per le fasce

La dirigenza bianconera starebbe valutando con attenzione diversi nomi per le proprie corsie laterali. I due profili arrivano direttamente dal Mondiale per club. Il primo nome è quello di un calciatore del Flamengo, ovvero Wesley. Il brasiliano è dotato di un’ottima tecnica di base e di una velocità che gli permette di far bene entrambe le fasi. Occhio però anche Joaquin Piquerez del Palmeiras – per il quale il club chiede circa 15 milioni di euro. Non è da escludere però anche la traccia Dodo, calciatore brasiliano di proprietà della Fiorentina.

Juve, molti i possibili addii

Come in ogni sessione di calciomercato c’è chi entra e c’è chi esce. La situazione legata a Dusan Vlahovic continua ad essere un grande punto interrogativo. Il calciatore è in scadenza contrattuale nel giugno del 2026 ed ha già rifiutato diverse proposte turche. Il suo ingaggio da 12 milioni pesa e non poco sulle casse dei bianconeri che vorrebbero cederlo per monetizzare e investire nuovamente. Continua ad essere in uscita anche Nico Gonzalez, il calciatore arriverà a costare alla Juventus circa 42 milioni di euro, pagabili in tre rate – e la Vecchia Signora lo lascerebbe partire per molto meno, ovvero 30 milioni.