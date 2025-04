SuperEnalotto, colpaccio da 150mila euro: l’identikit del vincitore

Colpo grosso da 156mila euro a Sestri Levante con il SuperEnalotto: la vincita realizzata con un 5 super fortunato.

Un’altra storia di fortuna improvvisa, che stavolta ha sorriso a Sestri Levante, tra speranze, sogni e un biglietto giocato nella piccola ma fortunata ricevitoria Pipaia. Il SuperEnalotto torna a far sorridere gli italiani e lo fa toccando la Liguria: la Dea Bendata è altamente democratica e distribuisce premi da Nord a Sud della Penisola, con vincite che sono spesso molto interessanti.

Qualche giorno fa, un giocatore del SuperEnalotto ha vinto ben 156.393,52 euro grazie a un 5 centrato nell’estrazione di martedì 22 aprile 2025. La vincita è particolarmente significativa perché si è trattato dell’unico 5 realizzato nel concorso e per tale ragione è stato molto elevato. La giocata vincente è stata registrata alla Tabaccheria Comeglio, punto vendita Sisal situato in Via Sara, 96.

Chi è il fortunato vincitore di 150mila euro al SuperEnalotto

La ricevitoria è nota anche come Pipaia ed è un punto di riferimento nella zona, non solo per i tabacchi, ma perché – spiega la gente del posto – ci trovi veramente di tutto e a prezzi molto interessanti. I numeri vincenti dell’ultima estrazione sono stati: 10, 59, 61, 62, 68, 74, con Jolly 43 e SuperStar 31. Un concorso molto partecipato, che ha distribuito un totale di 275.097 vincite in tutta Italia.

A Sestri Levante, è ora caccia al vincitore o ai vincitori davvero fortunati e si fanno molti pronostici, oltre che illazioni, su chi possa aver avuto questo incredibile colpo di fortuna. Per ora, l’identità del vincitore resta un mistero, ma a Sestri Levante si respira entusiasmo: la fortuna ha fatto tappa proprio lì, in una tranquilla ricevitoria di quartiere.

Sono proprio le modalità di riscossione delle vincite, del resto, a garantire l’anonimato di chi le realizza: chi vince al SuperEnalotto, infatti, può riscuotere il premio in base all’importo. Ossia fino a 520 euro direttamente in qualsiasi punto vendita Sisal, mentre le cifre superiori vanno richieste presso i Punti Pagamento Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma, con modalità diverse a seconda della somma vinta.

L’ultimo 6 fortunato a Roma

Nonostante il tanto atteso 6 continui a farsi desiderare, facendo così salire il Jackpot a 24,2 milioni di euro per il prossimo concorso di stasera sabato 26 aprile, questa vincita rappresenta comunque una grande soddisfazione per il fortunato giocatore ligure. Giovedì, peraltro, sono stati cinque i fortunati vincitori con 5 numeri indovinati e ben oltre i 350mila i vincitori totali.

Come noto, l’ultimo 6 è stato centrato a Roma lo scorso 20 marzo 2025, portando a casa un montepremi da 88,2 milioni di euro con una semplice schedina da 3 euro. Nei giorni scorsi, chi ha vinto questa somma, un giocatore solitario evidentemente, vista l’esiguità della schedina giocata, era uscito allo scoperto, compilando l’iter per poter ritirare il fortunatissimo premio che aveva conquistato.

Al vincitore di Sestri Levante, in queste ore, arrivano infine molti attestati di congratulazioni: “Non ti cambiano la vita, ma aiutano. Goditeli”, sottolinea qualcuno, mentre altri evidenziano come una vincita di questo tipo è un fatto privato e “a me non cambia nulla”, si riflette.