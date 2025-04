88 milioni vinti al SuperEnalotto: il vincitore della schedina da 3 euro esce allo scoperto

Con una schedina da 3 euro, vinti 88 milioni al Superenalotto: ora il vincitore ha ritirato la somma. Il Jackpot è avvenuto a Roma.

Con una schedina di soli 3 euro, la scorsa settimana un fortunato ha sbancato il Superenalotto, portando a casa una cifra mostruosa, oltre 88 milioni di euro. Pochi spicci possono cambiare la vita, non è semplice, ma a volte i miracoli accadono. È accaduto in via delle Giustiniana, nel quartiere Prima Porta, in una tabaccheria di Roma nord.

Ora, l’ufficio premi Sisal ha comunicato che la vincita è stata richiesta dal diretto interessato, dopo aver completato l’iter necessario per il ritiro della somma. Non è possibile conoscere l’identità del fortunato, quindi non sappiamo il nome né l’età, sappiamo soltanto che, ora che la vincita è stata sbloccata, sarà erogata sul conto entro tre mesi.

Vinto 88 milioni in una tabaccheria di Roma nord: il vincitore ha compilato l’iter per il ritiro del denaro

Per l’esattezza, sono 88,2 milioni gli euro vinti sbancando il jackpot al Supernalotto, una somma enorme, conquistata grazie alla sestina vincente 36-40-49-54-66-83, Jolly 14 e Superstar 44, con numeri giocati in automatico. Il titolare della tabaccheria dove è stato estratto il Sei vincente, Marco Angeletti, esprime grande emozione e fa i complimenti al fortunato giocatore.

Interrogato dai giornalisti, il titolare della tabaccheria ha riferito di non conoscere l’identità del vincitore, probabile che non si tratti di un cliente abituale, ma di un cliente soltanto di passaggio. Trascorse circa tre settimane dall’evento, il fortunato ha deciso di fare richiesta di ritiro del denaro. La vittoria è avvenuta lo scorso 20 marzo, attorno alla quale ci è stata persino ricamata sopra una notizia falsa.

Riportata su tutti i quotidiani e nei tg, la notizia di una donna che aveva fatto causa all’ex marito per ottenere metà della vincita, in quanto condividevano ancora la comunione dei beni, in attesa delle carte di divorzio. Una storia che sin da subito era apparsa poco credibile, sollevando molteplici dubbi, e infatti, qualche giorno più tardi, era stata smentita. Ricostruiamo la curiosa vicenda.

La falsa notizia diffusa dopo la vittoria al Superenalotto: gli 88 milioni contesi tra marito e moglie

Lo scorso 20 marzo un fortunato giocatore aveva fatto Sei al Superenalotto, nella tabaccheria di Prima Porta a Roma. Le prime informazioni, diffuse da Il Messaggero, riportavano un contenzioso tra due coniugi, separati da pochi mesi per via del tradimento di lui. L’uomo, originario della Campania, era in viaggio e aveva deciso di prendere un caffè a Roma, giocando la famosa schedina.

La moglie, intanto, si era rifatta una vita in nord Italia, dopo aver scoperto il tradimento da parte del compagno. Tuttavia, in attesa delle carte di divorzio, i due continuavano ancora a condividere l’accordo per la comunione dei beni. Dopo l’annuncio della vittoria, la donna aveva preteso la metà del denaro, o in alternativa un cospicuo assegno mensile. La vicenda era finita in una battaglia legale.

Tuttavia, sin dei primi istanti, la notizia era apparsa molto dubbiosa, in quanto alcuni telegiornali riportavano dettagli contraddittori: prima la donna era un‘insegnante privata di yoga, poi professoressa in un liceo, l’uomo, invece, inizialmente era originario di Napoli, poi di Caserta. Ma questi non sono gli unici dettagli che hanno sollevato qualche dubbio.

Anche il messaggio della vincita su un gruppo WhatsApp di famiglia, nel quale era rimasta inclusa anche l’ex moglie, e che aveva appreso in questo modo della vittoria, appariva poco plausibile. Alla fine, era stata soltanto una messa in scena. La vittoria degli 88 milioni, però, è vera, e ora il fortunato potrà goderseli per il resto della vita.