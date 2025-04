Ciccio Cozza, il suo pronostico lascia di stucco i tifosi

L’ex calciatore e tecnico amaranto Ciccio Cozza, intervistato da La Gazzetta del Sud, ha offerto la sua visione sulla lotta al vertice tra Siracusa e Reggina.

La lotta al vertice tra Siracusa e Reggina, una sfida in 180 minuti e un solo punto di vantaggio per i siciliani, avrà un esito che non piacerà ai tifosi calabresi. A dirlo, non è un personaggio qualsiasi, ma colui che forse più di tutti, nella sua carriera da calciatore prima e allenatore poi, ha rappresentato i colori amaranto, ovvero Ciccio Cozza, intervistato da La Gazzetta del Sud.

Cozza ha evidenziato come la capolista sembri avere ormai un vantaggio minimo, ma comunque difficile da colmare, anche se naturalmente spera in un colpo di scena. Secondo lui, le prossime avversarie dei biancazzurri, come Vibonese e Igea Virtus, potrebbero non avere la stessa motivazione e determinazione, rendendo il cammino del Siracusa più agevole.

La situazione tra Siracusa e Reggina fotografata da Ciccio Cozza

Insomma, il capitano di mille battaglie, che ha vissuto da protagonista il percorso della Reggina come squadra rivelazione della Serie A, spiega che gli amaranto devono fare i conti con una realtà che si prospetta molto amara e che dice che il Siracusa dovrebbe vincere agevolmente le ultime due gare, in quanto le avversarie nulla hanno più da chiedere a questo campionato.

Nonostante tutto, Ciccio Cozza invita l’ambiente amaranto a non mollare. Anche se il primo posto dovesse sfuggire, la Reggina potrà comunque giocarsi le sue carte nei playoff o, in alternativa, puntare a un possibile ripescaggio. A suo avviso, una città come Reggio Calabria, con la sua storia e passione calcistica, merita di tornare in categorie più prestigiose.

Cozza, reduce da una esperienza in panchina disastrosa col Locri, durata appena due mesi, pur non essendo convinto che appunto la sua squadra del cuore possa andare direttamente in Serie C, spera che in qualche modo raggiunga l’obiettivo e possa riprendersi quanto effettivamente le spetta.

L’ex capitano commenta l’organico e l’esito degli scontri diretti

Cozza ha elogiato l’organico messo a disposizione di Trocini, definendolo di qualità. Il club ha effettuato investimenti mirati per costruire una squadra competitiva e, a suo parere, giocatori come Barranco, Barillà, Adejo e Ragusa sono assolutamente in grado di fare la differenza in Serie D. Ha sottolineato anche il buon lavoro dell’attuale tecnico, parlando di un percorso positivo.

Questo percorso iniziato con l’impegno dei calciatori e una gestione che sta portando a risultati tangibili. Trocini viene considerato da Ciccio Cozza un allenatore preparato. In ultimo, Cozza ha commentato lo scontro diretto perso dalla Reggina contro il Siracusa, ricordando che un pareggio avrebbe potuto cambiare gli equilibri in classifica.

Certo è che però egli stesso ammette che una sconfitta, contro una squadra comunque davvero ben organizzata ci possa stare. Non sarebbe giusto puntare il dito solo per quel risultato. Ha anche sottolineato come nella ripresa siano stati proprio gli ospiti a spingere di più, riuscendo a rimontare lo svantaggio e portare a casa la vittoria: le statistiche parlano chiaro, Siracusa e Reggina hanno numeri da paura.