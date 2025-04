Un punto di differenza e 180 minuti da giocare: finale di campionato thrilling

Ormai ci siamo: questo è il momento più caldo della stagione. Un punto di differenza e 180 minuti da giocare: sognano i tifosi della Reggina.

Il campionato di Serie D regala ogni anno grandi emozioni: i livelli di forza sono spesso uguali e quindi ci sono squadre che lottano fino alla fine per la promozione diretta e per strappare un pass per i playoff.

Anche nel gruppo I, in questa stagione ci sono due squadre che hanno dato spettacolo: stiamo parlando ovviamente del Siracusa e della Reggina. Le due compagini hanno fatto un campionato di vertice fin dall’inizio e hanno regalato grandi gioie ai rispettivi tifosi.

In questa settimana Santa, le partite di campionato sono state spostate dalla Domenica al Giovedì: gli Amaranto hanno sofferto tantissimo ma hanno vinto il delicatissimo derby contro il Locri per 3 a 2 (bellissima l’atmosfera allo stadio). Distacco invariato in vetta, con le due big che hanno conquistato i tre punti. Mancano però appena due partite: come andrà a finire?

Mancano 180 minuti e si decide una stagione: come finirà per la Reggina?

Girone spettacolare in serie D con Siracusa e Reggina che hanno dato vita ad un campionato equilibrato e fenomenale. A 180 minuti dal termine, nulla è deciso: ricordiamo che guadagna la promozione diretta soltanto la prima in classifica.

Vediamo quindi nel dettaglio il calendario delle due pretendenti. La squadra calabrese affronterà domenica 27 aprile il Castrumfavara mentre il 4 maggio chiude con la Sancataldese. Parliamo di due squadre che occupano i posti bassi della classifica, ma arrivati a questo punto nessuna sfida è facile: tutte le formazioni in campo cercano di raggiungere i propri obiettivi e venderanno cara la pelle. Nella giornata di ieri, il derby è stato estremamente complicato con un 3 a 2 finale che ben racconta gli ostacoli incontrati lungo i 90 minuti.

Vibonese e Igea Virtus saranno invece le sfide per il Siracusa. Partite sicuramente più impegnative quindi per i siciliani che dovranno fare i conti con squadre che hanno ambizioni playoff. Saranno quindi 180 minuti da brividi, con la Reggina chiamata a conquistare 6 punti per poi sperare in un passo falso dei rivali.

Ironia della sorte, la Reggina ha conquistato anche una sconfitta in meno rispetto alla squadra siciliana ma qualche pareggio in più. Gli amaranto, accompagnati dalla caldissima tifoseria, possono comunque già essere soddisfatti della straordinaria stagione che hanno vissuto, con mille emozioni sia in casa che in trasferta. Dopo la vittoria di ieri, gli uomini di Trocini possono rilassarsi per la Pasqua: la settimana prossima, poi, si tornerà a fare sul serio.