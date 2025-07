Calciomercato Fiorentina – Kean, la clausola è valida fino al 15 luglio

La Fiorentina è pronta ad avviare la sua nuova stagione ed il presidente Rocco Commisso contribuirà come nelle ultime sessioni per costruire un gruppo squadra più che competitivo. Nel frattempo la viola è in attesa dell’arrivo del tecnico, che salvo colpi di scena dovrebbe essere Stefano Pioli.

Kean, è il momento della clausola

La stagione di Moise Kean è stata brillante. L’attaccante azzurro arrivato a Firenze la scorsa estate dalla Juventus per 18 milioni di euro ha messo in campo delle prestazioni superlative, condite da gol e assist (Per lui be 19 centri in Serie A). Come previsto dal contratto firmato un anno fa, Moise, ha una clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio da 52 milioni di euro. Importo non altissimo considerando le 28 marcature annuali, considerando anche la Nazionale. Il calciatore ad oggi però non avrebbe espresso la volontà di lasciare Firenze, ma di certo gli estimatori non mancano. Tra i club sulle sue tracce c’è il Manchester United, ma anche un’offerta araba. Parliamo dell’ Al-Qadsiah che non avrebbe problemi a versare la clausola ed offrire 15 milioni netti al ragazzo.

Un nome in uscita da Firenze

C’è un calciatore della viola che sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia. Parliamo di Rolando Mandragora, centrocampista italiano che è legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2026 ed un’opzione per un ulteriore anno al raggiungimento del 50% delle presenze della prossima stagione. Sulle sue tracce però c’è anche l’interesse del Bologna di Italiano, estimatore del ragazzo.