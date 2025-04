La società contro i propri tifosi: “No alla violenza fisica e verbale”

Dopo le polemiche e le tensioni post derby, la società va contro gli ideali dei propri tifosi: spunta un comunicato che sorprende tutti.

Continua senza sosta il campionato di serie D, con partite spettacolari che stanno facendo impazzire tutti i tifosi. Nel Gruppo I, la Reggina sta lottando con il Siracusa per conquistare il primo posto e per strappare il pass per la promozione.

Le due squadre sono separate da appena un punticino: a 180 minuti dalla fine, tutto è estremamente aperto. La squadra di Reggio Calabria ha due partite sulla carta più facile mentre i siciliani affronteranno due squadre che lottano per i playoff. Nulla è però facile in questo momento della stagione: ogni formazione cerca di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nell’ultimo turno di campionato, giocatosi nella giornata di Giovedì per il weekend pasquale, gli Amaranto hanno affrontato il Locri in un derby incandescente. Nonostante la grossa differenza in classifica, la Reggina ha vinto con grandissima fatica e ha strappato un 3 a 2 in una partita ricca di emozioni. Durante la sfida, non sono mancate polemiche tra le tifoserie, insulti e sfotto’. La società del Locri, in ogni modo, ha condiviso un comunicato in cui ha preso le distanze da ogni litigio e ogni violenza, andando contro anche ai propri tifosi.

La società contro i tifosi: “No alla violenza fisica e verbale”

A pochi giorni dalla sfida tra Locri e Reggina, dopo un derby incandescente, la società Locri ha diramato un comunicato sul sito ufficiale in cui ha preso le distanze da quello che è accaduto tra le tifoserie.

“A seguito delle polemiche e delle tensioni generate dalla gara disputata ieri tra A.C. Locri 1909 e Reggina 1914, la società intende esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e inequivocabile per mettere un punto definitivo, soprattutto a nome del Presidente Cesare Polifroni. L’A.C. Locri 1909 prende le distanze da qualsiasi forma di comportamento o dichiarazione proveniente dalle tifoserie che non rispecchi i valori fondanti del nostro club”: inizia così l’enorme nota della società.

Come scritto nell’appunto, il Locri non rappresenta il pensiero o la posizione di frange del tifos sia locale che ospite che possano risultare divisive o lesive del rispetto reciproco. “Locri è stata, è, e sarà sempre una colonna portante della Magna Grecia e della provincia di Reggio Calabria, profondamente consapevole delle proprie origini e fiera del valore che i locresi esprimono quotidianamente in termini etici, morali, sociali e solidali“, ha scritto il club con orgoglio rimarcando un minimo di storia locale.

Sempre nella nota, il Locri ha scritto di aver riservato la massima accoglienza alla Reggina 1914, ai tifosi, alla stampa e alla squadra. “Tra le nostre società intercorrono rapporti di stima, amicizia, rispetto e affetto, che intendiamo preservare e rafforzare nel tempo”, è stato scritto ancora.