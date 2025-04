Lautaro lo rifà: dopo la presunta bestemmia, nessun dubbio sulla parolaccia

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti della fantastica stagione dell’Inter: ancora una volta, è scappata una parolaccia al Toro.

Ancora una grande Inter in Champions League: arrivati a questo punto della stagione, i tifosi sognano seriamente il Triplete.

I nerazzurri hanno eliminato il Bayern Monaco al termine di un doppio confronto da urlo. Lautaro e compagni, dopo aver vinto in Baviera con un bel 2 a 1, sono riusciti a non perdere tra le mura domestiche. La squadra di Inzaghi è andata in svantaggio per poi rimontare con due grandi gol. Nel finale, i bavaresi hanno trovato il 2 a 2 ma gli assalti finali non hanno dato gli effetti sperati. L’Inter torna così in semifinale di Champions League: vincere la coppa non è sicuramente un sogno irrealizzabile.

In campionato, la formazione meneghina occupa il primo posto in classifica a +3 dal Napoli: la squadra di Antonio Conte venderà cara la pelle ma il destino è tutto nelle mani dei nerazzurri. In Coppa Italia, infine, c’è da giocare il ritorno contro il Milan per guadagnare la finale. Al termine del big match contro il Bayern, Martinez ha parlato con i giornalisti: ancora una volta, il fuoriclasse argentino ha utilizzato un linguaggio colorito non trattenendosi ai microfoni di Sky Sport e Prime Video.

Lautaro Martinez ci ricasca: dopo il caso bestemmia, arriva la parolaccia in tv

L’ Inter fa un grandissimo miracolo e raggiunge le semifinali di Champions League: adesso sono rimaste quindi Barcellona, PSG ed Arsenal.

Al termine del big match contro il Bayern, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo infiammando tutti con i suoi toni. L’attaccante vive il calcio con grande passione e spesso è stato vittima di qualche scivolone propri per la sua grande passione verso questo sport. In serie A, tutti ricordano il caso bestemmia dopo Juventus-Inter: l’argentino ha rischiato una max li squalifica ma la Lega ha deciso di perdonarlo.

“La ricorderemo per tanto tempo, l’Inter ha due co**ioni così” si è sfogato il capitano subito dopo la sfida contro i bavaresi. “L’Inter non molla: abbiamo grande personalità, cuore e testa. Abbiamo saputo soffrire, ma abbiamo dimostrato ancora un’altra volta di essere in grado di fare grandi cose. Ogni anno che inizia, proviamo a vincere tutto, e quest’anno andremo fino in fondo”.

Arrivati a questo punto, l’Inter sogna seriamente un triplete che manca ormai da 15 anni. Nel 2010, con José Mourinho in panchina, i nerazzurri vissero una stagione da sogno: anche con Inzaghi, la squadra lombarda sta facendo grandi cose. Nel frattempo, si parla sempre di più di calciomercato: dal Brasile potrebbe arrivare un super colpo.