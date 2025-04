L’Inter del futuro guarda al Brasile: in arrivo l’esterno dal nome pesante

L’Inter starebbe, già da tempo, monitorando un giovane talento brasiliano che attualmente milita in un club francese: le parole del presidente Marotta.

Una serata magica per l’Inter quella di martedì all’Allianz Arena di Monaco. La squadra di mister Simone Inzaghi è riuscita a battere in trasferta per 2-1 il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League facendo un passo in avanti verso le semifinali del torneo.

Mentre la squadra è ora impegnata per preparare al meglio le prossime sfide in campionato e nelle coppe, la dirigenza sta valutando tutte le mosse da mettere in atto durante il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Piero Ausilio e Dario Baccin il nome in cima alla lista sarebbe quello di un talento brasiliano che sta impressionando in Ligue 1. Proprio del calciatore in questione ha parlato il presidente Giuseppe Marotta nei giorni scorsi.

Inter su Luis Henrique, il commento di Marotta: “Al momento giusto ci muoveremo”

“Si tratta di un buon giocatore, come tanti altri sui nostri taccuini. Ausilio e Baccin sono sempre molto attivi sul fronte calcio mercato, così come i nostri osservatori, e al momento giusto si muoveranno, per ora è ancora presto”. Questo il commento, ai microfoni di Sky Sport, del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta alla domanda su un presunto interesse della società per il talento del Marsiglia, Luis Henrique.

La dirigenza, già da tempo, sta osservando il giovane esterno brasiliano, autore di un’ottima stagione con il Marsiglia. Ad oggi, il classe 2001 ha realizzato 9 marcature e 8 assist in 30 match complessivi tra campionato e Coppa Nazionale diventando uno dei titolari inamovibili della formazione guidata da Roberto De Zerbi.

L’esterno offensivo, letteralmente esploso in questa stagione, ama giocare sulla corsia di destra, anche arretrato sulla linea di centrocampo. È dotato di un ottimo dribbling e di un tocco elegante riuscendo a creare molte occasioni da gol, oltre che avere un’ottima confidenza con la porta avversaria, a dimostrarlo le statistiche in questa stagione.

La concorrenza di vari top club

Su Luis Henrique, considerato uno dei giovani più promettenti in circolazione al momento, c’è già l’interesse di diverse società che sarebbero pronte all’assalto nei prossimi mesi. Tra queste anche il Bayern Monaco che vorrebbe strapparlo al Marsiglia ed ha già avviato i contatti con la dirigenza. Per convincere il club d’oltremanica potrebbero servire almeno 30 milioni di euro.

Considerate anche le parole del presidente Marotta, si prospetta un’estate rovente per l’Inter che dovrà battere la concorrenza dei vari top club per regalare a mister Inzaghi un talento sulla corsia. Non è escluso, però, che l’affare possa essere concluso anche nella finestra di calciomercato straordinaria prevista dalla Fifa nei primi dieci giorni di giugno per permettere alle società di rinforzarsi in vista del Mondiale per club.