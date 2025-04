Allenamento online, ma attento alla privacy: ecco come comportarsi

Sempre più persone utilizzano specifiche App di fitness per i propri allenamenti, ma occhio alla sicurezza digitale: come difendersi?

Tantissime persone si allenano seguendo allenamenti proposti da coach virtuali, scaricando applicazioni specifiche. Le App di fitness digitale sono tantissime e sempre più diffuse, e tutte garantiscono un ottimo allenamento in autonomia. E ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze, basta seguirle per ottenere grandi risultati, ma bisogna sempre fare attenzione alla privacy.

Anche dietro alle App di fitness, infatti, si possono nascondere delle insidie, e allora occorre essere vigili e proteggere la propria identità digitale. La sicurezza digitale non deve mai essere sottovalutata. In questo periodo, poi, inizia la fase più intensa di allenamento, e in vista dell’estate milioni di persone cercano di rimettersi in forma fisica per la proverbiale prova costume.

Tecnologia al servizio della forma fisica, ma attenzione ai rischi chi si corrono: come difendere la privacy digitale

Grazie ai consigli e ai programmi di fitness seguiti sui social o tramite applicazioni, tantissime persone scelgono di allenarsi in autonomia, in casa oppure all’aperto. Anche in questo caso, proteggere la propria sicurezza digitale è un punto essenziale. Sulle App, infatti, si lasciano dati personali, come la carta di credito, se l’App è a pagamento, oppure i propri dati sanitari e i progressi fisici, o addirittura dati fotografici.

Visto che i cybercriminali sono sempre all’opera, è sempre meglio prendere tutte le precauzioni del caso per godersi le sedute di allenamento in totale sicurezza. Un allenamento fatto online è stimolante e divertente, le piattaforme digitali riguardanti il fitness, non a caso, sono innumerevoli e scaricate da milioni di utenti. Schede alimentari, piani di allenamento, esercizi guidati, sono comunque a rischio di hacker.

Come allenarsi in sicurezza? Prima di tutto, mai scaricare App misteriose o che sollevano dubbi. Quindi, il primo passo da compiere è quello di informarsi prima, leggere le recensioni degli utenti e i commenti degli esperti, scaricando solo App affidabili ed evitando link sospetti. Il secondo passo da compiere è quello di limitare la condivisione dei dati personali, lasciando solo quelli essenziali.

La migliore difesa antivirus contro gli hacker, per un allenamento svolto in sicurezza

Per difendere la propria identità digitale, basta ricorrere a un affidabile antivirus. Kaspersky rappresenta una soluzione sicura ed efficiente, in grado di proteggere i dispositivi da eventuali attacchi di virus e malware, bloccando le mail di phishing e i link sospetti. Un’ottima difesa per allenarsi in sicurezza, senza preoccupazioni.

La tecnologia aiuta tantissimo nella quotidianità, ma bisogna sempre fare attenzione ai suoi risvolti. Kaspersky è un’azienda globale di cybersicurezza e di privacy digitale, fondata nel 1997. Attualmente protegge circa un miliardo di dispositivi da minacci ed è utilizzata da oltre 200 mila aziende.