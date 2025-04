Conte, attacco senza precedenti: “Basta proclami”

Si spera nella svolta definitiva in Napoli-Empoli per i padroni di casa, che hanno perso fin troppe occasioni per stare in vetta. Conte ora usa un termine mai impiegato prima.

Il Napoli affronta l’Empoli in casa in un turno sulla carta semplice, contro una squadra che non vince dall’8 dicembre scorso in campionato. E che ha avuto come unico acuto l’eliminazione inferta alla Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia in trasferta a Torino. In Serie A quest’anno la compagine toscana allenata da Roberto D’Aversa ha vinto solamente in quattro occasioni, e dopo un buon inizio è finita via via nelle retrovie. Al punto da ritrovarsi ora al terzultimo posto a due punti dalla salvezza.

I partenopei invece inseguono l’Inter, ora prima a sei punti di distanza. In casa azzurra c’è la consapevolezza di avere sbagliato fin troppo, dopo avere occupato a lungo la prima posizione che vale lo scudetto. Ed oltre a questo, non ci si spiega le fin troppe volte nelle quali il Napoli ha giocato solamente per un tempo, lasciando poi intravedere evidenti limiti fisici ed anche mentali nell’altra metà di gara. L’esempio più eclatante è giunto con il Bologna nel posticipo dello scorso turno di campionato.

Napoli-Empoli, basta sprecare occasioni

Al Dall’Ara era finito 1-1 un incontro che sembrava aver fatto vedere un Napoli in controllo della partita e senza avere sofferto, dopo il vantaggio iniziale siglato da Anguissa. Invece nella ripresa i rossoblu felsinei sono saliti in cattedra trovando un meritato pareggio ed andando anche vicini alla rete che avrebbe ribaltato le sorti del match. Anche in altre circostanze il Napoli ha buttato al vento punti e vittorie sicure.

Anche contro il Como, che ha rappresentato l’ultima sconfitta dei partenopei da quella precedente in casa contro la Lazio, nel primo tempo gli uomini di Conte, pur finendo sotto per uno sfortunato autogol, avevano mostrato una reazione tali da portarli a pareggiare presto. Poi nel secondo tempo c’era stato il solito blackout. Conti alla mano, il Napoli ha pareggiato troppe partite che avrebbe potuto, ed in alcuni casi dovuto, vincere. Ciò nonostante, con una vittoria contro l’Empoli sarebbe ancora sostanzialmente in scia all’Inter.

Ma dovrà attendere un passo falso dei nerazzurri, ed al contempo riprendere a vincere. Ci sono stati solamente due successi negli ultimi dieci appuntamenti in campionato per il Napoli, troppo poco. Con sette partite da giocare dovranno ora arrivare per forza di cose 21 punti, tutt’al più 18. E l’Inter dovrà fare “il Napoli” degli ultimi mesi, e decelerare anche con qualche pareggio in stile Parma. I milanesi non sono affatto imbattibili ed anche con il Cagliari ad un certo punto hanno rischiato.

Il mister azzurro usa la parola proibita

Conte ed i suoi uomini però non hanno nulla da perdere e la pressione è tutta degli avversari. Anche se alla fine non dovesse arrivare il quarto scudetto, ci saranno delle basi importanti per dare l’assalto al titolo già a partire dalla prossima stagione.

Ora il Napoli è ancora in corsa, e la media punti di Conte nell’ultima parte di campionato è sempre alta. Questo e l’orgoglio che dovranno tirare fuori i giocatori dovranno fare in modo che non ci siano più passi falsi sui quali recriminare.

E lui in conferenza stampa prepartita ha finalmente sdoganato la parola “scudetto”, parlando di guerra di nervi con l’Inter. Forse non c’era modo migliore per puntare sull’orgoglio dei suoi uomini. Permangono però dei dubbi sulla permanenza futura di Conte al Napoli, e per la panchina spunta un altro allenatore top dal nome estremamente pesante.