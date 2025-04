Allegri, anno sabbatico al termine: pronta la nuova panchina di Serie A

Dopo essere rimasto fermo per un anno, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista con un progetto vincente. C’è una piazza importante che lo aspetta.

Massimiliano Allegri è rimasto fermo per un anno e potrebbe ora fare un suo ritorno in grande stile in panchina, dopo la infelice fine della sua lunga storia con la Juventus, culminata con una esibizione poco carina davanti agli occhi di tutti e con un esonero immediato. Allora già si parlava della volontà dei bianconeri di volere sostituire Allegri con Thiago Motta, a sua volta rimpiazzato da Igor Tudor proprio di recente. Ed il buon Max che cosa farà adesso?

Lui si è riposato, si è aggiornato, ha curato gli altri suoi interessi (i cavalli soprattutto, dei quali è un grande amante, fino al punto da possedere una scuderia) ma ora Allegri sarebbe pronto per abbracciare un nuovo, importante progetto che possa perdurare nel lungo periodo. Si parla ad esempio da mesi di un suo possibile ritorno sulla panchina del Milan, visto che Sergio Conceiçao molto difficilmente sarà riconfermato. Ed una rifondazione dovrà passare per forza di cose da un cambio di allenatore. C’è però un’altra squadra che potrebbe pensare ad Allegri.

Che squadra allenerà Allegri?

Uno come il livornese punta sempre al massimo, come dice già il suo nome. In passato si era parlato di una presunta volontà di provare una esperienza in Premier League, ma non c’è mai stata l’opportunità giusta. Dopo questo anno sabbatico, il 57enne toscano sembra più che mai intenzionato a tornare nel calcio che conta, in Serie A. Non andrà ovviamente alla Juventus, visto che in bianconero c’è la stessa dirigenza che lo ha mandato via un anno fa.

E non andrà nemmeno all’Inter, Allegri. Simone Inzaghi resterà ancora saldamente sulla panchina dei nerazzurri, che non pensano affatto ad un cambio. Con la Roma che sembra la prossima destinazione di Gian Piero Gasperini, la Lazio e Marco Baroni che sono reciprocamente felici insieme e la Fiorentina che non dovrebbe compiere alcun ribaltone con Raffaele Palladino, restano in lizza tra le big solamente il già citato Milan, l’Atalanta ed il Napoli.

Perché il Napoli? Perché Antonio Conte, nonostante un contratto di altri tre anni in corso con il club azzurro, ha sempre glissato sul suo futuro rispondendo con un “vedremo a fine stagione”. Nel caso dovessero sorgere delle divergenze con Aurelio De Laurentiis, e conoscendo il temperamento di Conte, non risulta certo impossibile pensare ad un addio. Molti tifosi della Juventus vorrebbero rivedere il capitano di tante battaglie in panchina.

Senza Conte, via libera per Allegri al Napoli

Questo però darebbe il via libera ad Allegri di approdare al Napoli, e di potergli consentire di lottare fin da subito per lo scudetto oltre che di partecipare in modo costante alla Champions League. Tra l’altro Allegri già conosce bene la città, avendo giocato al Napoli nella seconda metà della ormai lontanissima stagione 1998. Quella azzurra è stata l’ultima squadra con la quale Allegri ha calcato i campi in Serie A.

In passato, per almeno una volta, c’era stato un tentativo di De Laurentiis di affidargli il ruolo di allenatore, ma non se n’è fatto mai niente. Ma la volontà del Napoli e di tanti tifosi è quella di andare avanti con Conte. Nonostante il suo importantissimo passato alla Juventus, il leccese ha saputo farsi amare in pochissimo tempo e dispiacerebbe a tutti vederlo andare via.

Una sua permanenza rappresenterebbe la giusta continuità allo scopo di potere imporre il Napoli in maniera ulteriore sulla scena di primo piano in Italia, con l’ambizione di crescere anche in Europa. Però anche ricominciare con Allegri non sarebbe male, se propri addio dovrà essere con Conte. E si vocifera che il cantante Geolier possa favorire un acquisto top proprio al Napoli.